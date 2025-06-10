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Летом она опаснее жаркого шашлыка: как окрошка провоцирует отравление

1:43
Еда

Лето, жара, окрошка — идеальное сочетание? Только если не забыть, что это один из самых "капризных" супов с точки зрения безопасности. В Роскачестве предупреждают: окрошка может стать причиной серьёзного отравления, если хранить её неправильно.

Окрошка
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Как рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко, срок годности окрошки — всего сутки, и то только при хранении в холодильнике. Даже если ингредиенты ещё не заправлены, но уже нарезаны — время пошло.

Кефир и квас не спасут

Многие считают, что кислая среда — кефир, квас, сыворотка — якобы консервирует суп. На деле это лишь слегка замедляет рост микробов. После 6-8 часов даже в холодильнике окрошку лучше не трогать. А при комнатной температуре опасные процессы стартуют уже через 2-3 часа.

Продукты с истекающим сроком — ускоритель беды

Если вы добавили в окрошку полуподвяленную колбасу, остатки варёных яиц или домашний квас "на грани" — поздравляем, вы ускорили порчу. Такие продукты создают благоприятную среду для бактерий, и риск отравления растёт в разы.

Как избежать неприятностей:

  • Храните ингредиенты отдельно и смешивайте только перед подачей

  • Убирайте окрошку в герметичную посуду в холодильник

  • При малейших признаках порчи — не пробуйте: мутность, запах, кислинка, пузырьки — сигнал "в помойку"

Окрошка не любит запасов. Съедайте её сразу или максимум в течение дня. Лучше сварить заново, чем лечиться от отравления.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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