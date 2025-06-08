Самые странные вкусы детских советских соков и напитков

Советские дети пили не только компоты и чай, но и разные соки и напитки, которые иногда удивляли своим необычным вкусом.
Некоторые из них сегодня кажутся странными или даже немного неприятными, но тогда это было частью повседневного детского опыта.
1. Сок "Дюшес"
Аромат сладкой груши часто переплетался с искусственным послевкусием, которое не всем нравилось. Для многих он был слишком "синтетическим".
2. Напиток "Тархун"
Ярко-зеленый газированный напиток со вкусом эстрагона — пряный и необычный. Он либо вызывал восторг, либо отторжение.
3. Кислый лимонад "Буратино"
Сладко-кислый с привкусом карамели, но иногда казался слишком химозным и резким.
4. Сок из черной смородины
Интенсивный вкус, который мог быть слишком кислым для маленьких детей, хотя и полезным.
5. Напиток "Джин"
Газированный напиток с вкусом можжевельника, который больше напоминал взрослый коктейль, чем детский напиток.
Советские детские напитки — это отдельный мир с неожиданными вкусами, которые до сих пор вызывают у многих улыбку и воспоминания. Они были частью детства, даже если иногда заставляли морщиться от удивления.
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