Самые странные вкусы детских советских соков и напитков

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские дети пили не только компоты и чай, но и разные соки и напитки, которые иногда удивляли своим необычным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дюшес

Некоторые из них сегодня кажутся странными или даже немного неприятными, но тогда это было частью повседневного детского опыта.

1. Сок "Дюшес"

Аромат сладкой груши часто переплетался с искусственным послевкусием, которое не всем нравилось. Для многих он был слишком "синтетическим".

2. Напиток "Тархун"

Ярко-зеленый газированный напиток со вкусом эстрагона — пряный и необычный. Он либо вызывал восторг, либо отторжение.

3. Кислый лимонад "Буратино"

Сладко-кислый с привкусом карамели, но иногда казался слишком химозным и резким.

4. Сок из черной смородины

Интенсивный вкус, который мог быть слишком кислым для маленьких детей, хотя и полезным.

5. Напиток "Джин"

Газированный напиток с вкусом можжевельника, который больше напоминал взрослый коктейль, чем детский напиток.

Советские детские напитки — это отдельный мир с неожиданными вкусами, которые до сих пор вызывают у многих улыбку и воспоминания. Они были частью детства, даже если иногда заставляли морщиться от удивления.