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1:28
Еда

Если хочется чего-то простого, но не банального — запечённые помидоры с сыром и орегано станут настоящей палочкой-выручалочкой. Минимум усилий, максимум вкуса — и всё это из тех продуктов, которые и так есть под рукой.

Фаршированные помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные помидоры

Что понадобится

  • Помидоры — 2 шт.

  • Тёртый сыр (лучше взять Эмменталь) — 100 г

  • Сахар — 1 столовая ложка

  • Оливковое масло — 1 столовая ложка

  • Соль — по вкусу

  • Орегано — щепотка

Как готовить

Разогрейте духовку

Установите температуру 220 градусов, чтобы овощи подрумянились, а сыр схватился хрустящей корочкой.

Нарежьте помидоры

Плотные и мясистые томаты нарежьте кружками толщиной около сантиметра — тоньше не надо, иначе развалятся при запекании.

Готовим противень

Застелите решётку или обычный противень пергаментом. Выложите на него томаты.

Посыпаем

На каждый кружочек — щепотка соли и сахара (да-да, сахар подчеркнёт вкус томатов!). Затем — тёртый сыр, а сверху — немного орегано для аромата.

Масло и в духовку

Полейте всё это дело оливковым маслом — совсем чуть-чуть. И отправляйте в разогретую духовку минут на 7. Больше не нужно: сыр должен расплавиться, а помидоры остаться сочными.

Подавайте сразу, пока горячие. Или чуть остудите — вкусно будет в любом виде.

Уточнения

Rotten Tomatoes (в переводе с англ. — «гнилые помидоры»; произносится — Ро́т(э)н томэ́йтос) — сайт-агрегатор рецензий, на котором собирают обзоры фильмов и сериалов из различных изданий, информацию о фильмах и новости кинематографа.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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