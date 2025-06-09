Лайфхак для уставших: как сделать эффектную горячую закуску, не задерживаясь на кухне надолго

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то простого, но не банального — запечённые помидоры с сыром и орегано станут настоящей палочкой-выручалочкой. Минимум усилий, максимум вкуса — и всё это из тех продуктов, которые и так есть под рукой.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные помидоры

Что понадобится

Помидоры — 2 шт.

Тёртый сыр (лучше взять Эмменталь) — 100 г

Сахар — 1 столовая ложка

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Соль — по вкусу

Орегано — щепотка

Как готовить

Разогрейте духовку

Установите температуру 220 градусов, чтобы овощи подрумянились, а сыр схватился хрустящей корочкой.

Нарежьте помидоры

Плотные и мясистые томаты нарежьте кружками толщиной около сантиметра — тоньше не надо, иначе развалятся при запекании.

Готовим противень

Застелите решётку или обычный противень пергаментом. Выложите на него томаты.

Посыпаем

На каждый кружочек — щепотка соли и сахара (да-да, сахар подчеркнёт вкус томатов!). Затем — тёртый сыр, а сверху — немного орегано для аромата.

Масло и в духовку

Полейте всё это дело оливковым маслом — совсем чуть-чуть. И отправляйте в разогретую духовку минут на 7. Больше не нужно: сыр должен расплавиться, а помидоры остаться сочными.

Подавайте сразу, пока горячие. Или чуть остудите — вкусно будет в любом виде.

Уточнения

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