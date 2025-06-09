Секретный способ закрутки: этот ингредиент делает помидоры идеальными даже без специй

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти помидоры в желе — как кулинарный портал во вкусное прошлое. Рецепт не просто проверен временем — он любим и бережно передаётся. Без излишеств, без экзотики. Только самые простые продукты и щепотка волшебства.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Закатанные помидоры

Что понадобится (на 1 литровую банку)

Помидоры — около 800 г (сколько влезет)

Вода — 400 мл

Лук — половинка головки

Соль — 0,5 ст. ложки

Сахар — 0,5 ст. ложки

Душистый перец — 3-4 горошины

Желатин — 1 ст. ложка

Вода кипячёная — 1 стакан (для желатина)

Как готовить

Подготовка овощей. Помидоры помыть и разрезать на 2-4 части. Лук нарезать крупными кольцами. Наполнение банок. Чистую литровую банку на дне выстелить луком и душистым перцем. Далее плотно уложить нарезанные помидоры до "плечиков”. Желатин. Залить 1 ст. ложку желатина стаканом кипячёной воды и оставить на 30-40 минут. Затем прогреть до горячего состояния (почти кипения) и сразу залить в банки. Рассол. В отдельной кастрюле растворить соль и сахар в 400 мл воды. Довести до кипения — и влить кипящий рассол в банки, оставив место для желатина. Сразу же добавить его. Стерилизация. Банки стерилизовать около 20 минут. Закатка. Закрыть крышками, перевернуть, укутать и дать полностью остыть.

И всё - до зимы можно забыть, а потом… приготовить картошечку, достать вилку — и вот оно, счастье.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

