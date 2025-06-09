Эти помидоры в желе — как кулинарный портал во вкусное прошлое. Рецепт не просто проверен временем — он любим и бережно передаётся. Без излишеств, без экзотики. Только самые простые продукты и щепотка волшебства.
Помидоры — около 800 г (сколько влезет)
Вода — 400 мл
Лук — половинка головки
Соль — 0,5 ст. ложки
Сахар — 0,5 ст. ложки
Душистый перец — 3-4 горошины
Желатин — 1 ст. ложка
Вода кипячёная — 1 стакан (для желатина)
Подготовка овощей. Помидоры помыть и разрезать на 2-4 части. Лук нарезать крупными кольцами.
Наполнение банок. Чистую литровую банку на дне выстелить луком и душистым перцем. Далее плотно уложить нарезанные помидоры до "плечиков”.
Желатин. Залить 1 ст. ложку желатина стаканом кипячёной воды и оставить на 30-40 минут. Затем прогреть до горячего состояния (почти кипения) и сразу залить в банки.
Рассол. В отдельной кастрюле растворить соль и сахар в 400 мл воды. Довести до кипения — и влить кипящий рассол в банки, оставив место для желатина. Сразу же добавить его.
Стерилизация. Банки стерилизовать около 20 минут.
Закатка. Закрыть крышками, перевернуть, укутать и дать полностью остыть.
И всё - до зимы можно забыть, а потом… приготовить картошечку, достать вилку — и вот оно, счастье.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.