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Секретный способ закрутки: этот ингредиент делает помидоры идеальными даже без специй

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Еда

Эти помидоры в желе — как кулинарный портал во вкусное прошлое. Рецепт не просто проверен временем — он любим и бережно передаётся. Без излишеств, без экзотики. Только самые простые продукты и щепотка волшебства.

Закатанные помидоры
Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Закатанные помидоры

Что понадобится (на 1 литровую банку)

  • Помидоры — около 800 г (сколько влезет)

  • Вода — 400 мл

  • Лук — половинка головки

  • Соль — 0,5 ст. ложки

  • Сахар — 0,5 ст. ложки

  • Душистый перец — 3-4 горошины

  • Желатин — 1 ст. ложка

  • Вода кипячёная — 1 стакан (для желатина)

Как готовить

  1. Подготовка овощей. Помидоры помыть и разрезать на 2-4 части. Лук нарезать крупными кольцами.

  2. Наполнение банок. Чистую литровую банку на дне выстелить луком и душистым перцем. Далее плотно уложить нарезанные помидоры до "плечиков”.

  3. Желатин. Залить 1 ст. ложку желатина стаканом кипячёной воды и оставить на 30-40 минут. Затем прогреть до горячего состояния (почти кипения) и сразу залить в банки.

  4. Рассол. В отдельной кастрюле растворить соль и сахар в 400 мл воды. Довести до кипения — и влить кипящий рассол в банки, оставив место для желатина. Сразу же добавить его.

  5. Стерилизация. Банки стерилизовать около 20 минут.

  6. Закатка. Закрыть крышками, перевернуть, укутать и дать полностью остыть.

И всё - до зимы можно забыть, а потом… приготовить картошечку, достать вилку — и вот оно, счастье.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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