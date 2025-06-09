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Идеальное дрожжевое тесто с изюмом: поднимется у каждой и будет вкусно при любом раскладе

2:12
Еда

Когда хочется домашней выпечки, но без лишних сложностей, на помощь приходит старый добрый рецепт дрожжевого рулета с изюмом. Никакой магии — просто правильные пропорции и немного терпения. Зато результат порадует: ароматный, румяный и щедро нашпигованный сладкой начинкой.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Что понадобится

Для теста

  • Молоко — 0,5 л

  • Мука — около 1,2 кг

  • Сухие дрожжи — 1,5 пакетика (по 11 г)

  • Масло растительное — 4-5 ст. ложек

  • Сахар — 2-3 ст. ложки

  • Соль — 1 ч. ложка

Для начинки

  • Изюм — на глаз, но не жалейте

Для смазывания

  • Сырое яйцо

Как готовить

1. Подогрейте молоко до приятного тепла — не горячего! Всыпьте туда сахар и дрожжи. Оставьте минут на 15-20, пока смесь не вспенится шапкой. Это значит — дрожжи проснулись и готовы к работе.

2. Влейте масло, добавьте соль и понемногу всыпайте муку. Замешивайте тесто — оно должно быть мягким, чуть липким, но не расплывающимся. Готовое тесто укройте полотенцем и оставьте в тепле минут на 40-50. Пусть поднимется и станет в два раза пышнее.

3. Теперь главное — раскатать тесто в пласт. Толщина — примерно как на пиццу. Щедро рассыпьте по нему изюм, сверните в рулет, края хорошо защипните. Надрежьте верх, как на батоне, чтобы в духовке тесто красиво раскрылось.

4. Переложите рулет на противень, смажьте взбитым яйцом и дайте ещё немного подняться. Выпекайте при 170 °C до румяной корочки. В среднем это займёт 30-40 минут, но ориентируйтесь на свою духовку.

На выходе — душистая, воздушная выпечка с мягкой корочкой и щедрой порцией сладкого изюма внутри. Отлично сочетается с молоком, какао или утренним кофе. А ещё это тот самый случай, когда на второй день рулет становится только вкуснее

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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