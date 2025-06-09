Идеальное дрожжевое тесто с изюмом: поднимется у каждой и будет вкусно при любом раскладе

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется домашней выпечки, но без лишних сложностей, на помощь приходит старый добрый рецепт дрожжевого рулета с изюмом. Никакой магии — просто правильные пропорции и немного терпения. Зато результат порадует: ароматный, румяный и щедро нашпигованный сладкой начинкой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Что понадобится

Для теста

Молоко — 0,5 л

Мука — около 1,2 кг

Сухие дрожжи — 1,5 пакетика (по 11 г)

Масло растительное — 4-5 ст. ложек

Сахар — 2-3 ст. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Для начинки

Изюм — на глаз, но не жалейте

Для смазывания

Сырое яйцо

Как готовить

1. Подогрейте молоко до приятного тепла — не горячего! Всыпьте туда сахар и дрожжи. Оставьте минут на 15-20, пока смесь не вспенится шапкой. Это значит — дрожжи проснулись и готовы к работе.

2. Влейте масло, добавьте соль и понемногу всыпайте муку. Замешивайте тесто — оно должно быть мягким, чуть липким, но не расплывающимся. Готовое тесто укройте полотенцем и оставьте в тепле минут на 40-50. Пусть поднимется и станет в два раза пышнее.

3. Теперь главное — раскатать тесто в пласт. Толщина — примерно как на пиццу. Щедро рассыпьте по нему изюм, сверните в рулет, края хорошо защипните. Надрежьте верх, как на батоне, чтобы в духовке тесто красиво раскрылось.

4. Переложите рулет на противень, смажьте взбитым яйцом и дайте ещё немного подняться. Выпекайте при 170 °C до румяной корочки. В среднем это займёт 30-40 минут, но ориентируйтесь на свою духовку.

На выходе — душистая, воздушная выпечка с мягкой корочкой и щедрой порцией сладкого изюма внутри. Отлично сочетается с молоком, какао или утренним кофе. А ещё это тот самый случай, когда на второй день рулет становится только вкуснее

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

