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Десерт из обычной картошки: удивительное венгерское блюдо из простых продуктов

2:27
Еда

Готовить эти венгерские сливовые клецки — занятие не для спешки, но зато результат порадует и вкусом, и уютом. Впрочем, несколько тонкостей всё же стоит учесть. Главное — подобрать правильные сливы: они должны быть спелыми, но держать форму, не расползаясь под пальцами. Ещё один момент — соблюдение баланса между тестом и начинкой: слишком много слив — тесто может раскиснуть, а слишком мало — получится скучно. Всё остальное — дело техники. Варим, обваливаем, посыпаем. И наслаждаемся.

Картофельные ньокки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофельные ньокки

Что понадобится

  • Картофель крахмалистого сорта — 250 г

  • Сливы (твёрдые, сладкие, продолговатые) — 10 шт.

  • Мука — 2-2,5 стакана

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сливочное масло — 100 г + 2 ст. ложки

  • Хлебные крошки (лучше из сдобных булочек) — 2 стакана

  • Сахар и корица — по вкусу

Как готовить

Картошку варим в мундире, остужаем, очищаем и разминаем в пюре. Смешиваем с яйцом, парой ложек растопленного сливочного масла и мукой. Тесто должно быть мягким, но не липким — добавьте муки, если нужно. Хотите чуть слаще? Всыпьте щепотку сахара.

Сливы делим пополам, удаляем косточки. Каждую половинку посыпаем сахаром с корицей — и даём немного постоять, чтобы фрукты впитали аромат.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около 0,5-0,7 см. Нарезаем на квадратики и заворачиваем внутрь сливовую начинку. Формируем шарики. Чтобы тесто не липло к рукам — присыпьте их мукой.

Клецки варим в подсоленной воде. Когда всплывут — засеките 5 минут и аккуратно достаньте шумовкой.

Теперь — ароматная финальная нота. Растопите сливочное масло на сковороде, слегка обжарьте в нём крошки и обваляйте в них горячие клецки. Посыпьте сверху смесью сахара и корицы.

Если остались крошки — не беда: подайте их отдельно, пусть каждый добавит по вкусу. Эти клецки хороши и тёплыми, и на следующий день — особенно если сервировать со сметаной или шариком пломбира. Пожалуй, лучшее завершение прохладного дня.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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