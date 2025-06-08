Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога

Если вдруг внезапно захотелось тортика, а включать духовку — категорически нет, есть шикарное решение. Этот "Наполеон" готовится из лаваша за 20 минут. Да-да, из самого обычного лаваша. Минимум мороки, максимум крема — и никакой сгущенки или сливочного масла. Всё элементарно, но очень вкусно.
Лаваш — 3 листа (около 120-150 г)
Молоко — 560-600 мл
Яйцо — 1 шт. (около 55 г)
Крахмал — 4 ст. л. с горкой (60-70 г)
Сахар — 3 ст. л. (60 г)
Ванильный сахар — 1-2 ч. л.
Крахмал подойдёт любой — картофельный или кукурузный. Молоко берите любое по жирности, а сахар — по вкусу, ведь сам лаваш почти не сладкий.
И главное — этот десерт абсолютно не выглядит "дешёвой версией". На срезе — ровные слои, крем впитывается идеально, а вкус вызывает приятную ностальгию по классическому "Наполеону". Отличный вариант и для семейного чаепития, и как экспресс-десерт, когда хочется чего-то домашнего, но без кулинарных подвигов.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
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