Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вдруг внезапно захотелось тортика, а включать духовку — категорически нет, есть шикарное решение. Этот "Наполеон" готовится из лаваша за 20 минут. Да-да, из самого обычного лаваша. Минимум мороки, максимум крема — и никакой сгущенки или сливочного масла. Всё элементарно, но очень вкусно.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Что понадобится

Лаваш — 3 листа (около 120-150 г)

Молоко — 560-600 мл

Яйцо — 1 шт. (около 55 г)

Крахмал — 4 ст. л. с горкой (60-70 г)

Сахар — 3 ст. л. (60 г)

Ванильный сахар — 1-2 ч. л.

Крахмал подойдёт любой — картофельный или кукурузный. Молоко берите любое по жирности, а сахар — по вкусу, ведь сам лаваш почти не сладкий.

Как готовить

Сначала крем. В небольшой кастрюле смешайте 125 мл холодного молока с крахмалом. Размешайте до полного растворения. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и остатки молока. Снова всё перемешайте. Заваривание. Поставьте смесь на средний огонь и варите около 10 минут, постоянно помешивая, пока крем не станет густым. Отключите плиту — крем готов. Его не нужно полностью остужать, тёплый он даже лучше впитывается. Лаваш превращается… в коржи. С помощью тарелки вырежьте из лаваша круги. Остатки не выбрасывайте — они пригодятся для посыпки. Подсушите "коржи" на сухой сковороде по 10 секунд с каждой стороны. Обрезки тоже подсушите. Сборка — проще некуда. На блюдо положите ложку крема, на неё - корж, потом снова крем. Повторяйте, пока всё не закончится. Обрезки крошите сверху. В кофемолке или просто руками — на вкус это не влияет, а выглядит даже интереснее. Финал. Дайте торту полчаса в холодильнике — он стабилизируется и станет ещё вкуснее. Но если терпеть сил нет — можно и сразу!

И главное — этот десерт абсолютно не выглядит "дешёвой версией". На срезе — ровные слои, крем впитывается идеально, а вкус вызывает приятную ностальгию по классическому "Наполеону". Отличный вариант и для семейного чаепития, и как экспресс-десерт, когда хочется чего-то домашнего, но без кулинарных подвигов.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

