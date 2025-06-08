Суп в банке и макароны по-флотски: что ели в армии СССР?

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская армия — это не только шинель, автомат и строевая подготовка, но и своя, особая кулинарная культура.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пшённая каша

Солдаты вспоминают её с разной интонацией: кто-то с ностальгией, кто-то с содроганием. Но все согласятся: армейская кухня СССР была своеобразной.

Что же ели срочники? И почему некоторые блюда живы до сих пор?

1. Консервы и пайки: суп в банке — наш ответ фастфуду

Да-да, солдатский суп — это не всегда кастрюля и повар. Иногда это просто банка. Например, знаменитый "рассольник с мясом", "щи кислые" или "гороховый" — всё это шло в металлических банках. Согрел — и обед готов. Быстро, сытно, не всегда вкусно. Но для полевых условий — почти деликатес.

2. Макароны по-флотски: вкус детства… или дисциплины

Одно из самых известных блюд армии СССР. Простота и сытность сделали его бессмертным. Макароны, фарш (чаще всего говяжий), лук, соль — и больше ничего. Иногда всё это было настолько переварено, что теряло форму, но всё равно спасало от голода.

3. Перловка — королева казармы

Если макароны были "звездой", то перловая каша — её стабильная альтернатива. Её подавали с тушёнкой, подливкой или без всего — просто много и горячую. Солдаты прозвали её "кирзой" или "бетоном". Но, надо признать, перловка спасала — особенно зимой.

4. Хлеб, сахар, компот

Хлеба — вдоволь, сахар — в кубиках, компот — из сухофруктов. А ещё "чай в термосе" — крепкий и вяжущий. Иногда в столовой давали "солдатскую сладость" — сгущёнку или повидло, что сразу поднимало настроение.

5. Самодельные изыски: армейский кулинарный креатив

Солдаты быстро учились кулинарной импровизации: жарили хлеб на печке, делали "шоколад" из масла и какао, даже пекли лепёшки из сухпайка. Иногда еду обменивали с поварами на услуги — выносили картошку, помогали чистить котлы.

Советская армейская кухня — это история выживания, адаптации и находчивости. Не всегда вкусно, но всегда сытно. Многие блюда ушли в народ и живут до сих пор в меню столовых и на кухнях у тех, кто помнит те времена.