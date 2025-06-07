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Самые необычные сладости советского детства

1:17
Еда

Советские дети росли на разнообразных сладостях, многие из которых сегодня кажутся странными и даже немного жуткими.

Девушка надувает пузырь из жевательной резинки
Фото: flickr.com by Джим МаКкласки, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надувает пузырь из жевательной резинки

Но именно они создавали особую атмосферу того времени. Итак:

1. Пластиковые жевательные резинки

Яркие и с необычными ароматами, они могли быть и слишком сладкими, и даже слегка химозными, и даже с картинками с машинками внутри — настоящая находка для коллекционеров.

2. Конфеты "Коровка"

Сочетание молочного карамельного вкуса с резиновой текстурой не для всех было приятным.

3. Леденцы "Стрела"

Яркие, ярко окрашенные, с резким вкусом, который иногда обжигал язык.

4. Мармелад с насыщенным цветом и вкусом

Часто слишком яркий и с искусственными вкусами, которые сегодня выглядят странно.

5. Сахарные палочки и сосательные конфеты с анисовым вкусом

Необычный вкус, который далеко не каждому был по душе.

Советские сладости — это отдельная история с множеством забавных и необычных вкусов, которые до сих пор вызывают улыбку и лёгкое удивление. Несмотря на свою странность, они навсегда остались в сердцах детей того времени.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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