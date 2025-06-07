Самые необычные сладости советского детства

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские дети росли на разнообразных сладостях, многие из которых сегодня кажутся странными и даже немного жуткими.

Фото: flickr.com by Джим МаКкласки, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка надувает пузырь из жевательной резинки

Но именно они создавали особую атмосферу того времени. Итак:

1. Пластиковые жевательные резинки

Яркие и с необычными ароматами, они могли быть и слишком сладкими, и даже слегка химозными, и даже с картинками с машинками внутри — настоящая находка для коллекционеров.

2. Конфеты "Коровка"

Сочетание молочного карамельного вкуса с резиновой текстурой не для всех было приятным.

3. Леденцы "Стрела"

Яркие, ярко окрашенные, с резким вкусом, который иногда обжигал язык.

4. Мармелад с насыщенным цветом и вкусом

Часто слишком яркий и с искусственными вкусами, которые сегодня выглядят странно.

5. Сахарные палочки и сосательные конфеты с анисовым вкусом

Необычный вкус, который далеко не каждому был по душе.

Советские сладости — это отдельная история с множеством забавных и необычных вкусов, которые до сих пор вызывают улыбку и лёгкое удивление. Несмотря на свою странность, они навсегда остались в сердцах детей того времени.