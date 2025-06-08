Помидорки черри вместо конфет: дети будут в восторге от этого необычного блюда

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Помидоры черри конфи, приготовленные во фритюрнице, — это настоящее открытие для всех, кто любит быстрые, но невероятно вкусные блюда. Их нежная текстура и насыщенный, почти карамельный вкус могут украсить любое блюдо — от пасты до салатов, от брускетты до гарнира.

Фото: Own work by Pluma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты черри

Главное в этом рецепте — сохранить вкус и аромат томатов, а не просто их "завялить". Классическая версия требует несколько часов в духовке, но фритюрница справляется всего за 20 минут — экономно, быстро и с потрясающим результатом!

Зачем нужны помидоры конфи?

Эти томаты можно использовать как основу для соусов, добавку к пасте или яркий акцент в салатах. Они сочные и сладкие, с тонким ароматом — идеальны для летних закусок и тёплых ужинов.

Что вам понадобится

250 г помидоров черри

Щепотка орегано

Коричневый сахар

1 ч. ложка оливкового масла extra virgin

Соль

Как приготовить конфи во фритюрнице

Хорошо вымойте помидоры и обсушите. Разрежьте их пополам и выложите в миску. Добавьте оливковое масло, немного орегано, коричневый сахар и щепотку соли. Всё тщательно перемешайте. Разложите помидоры срезом вверх в корзину фритюрницы. Сверху присыпьте ещё немного коричневого сахара.

Готовьте поэтапно:

10 минут при 160°C

5 минут при 180°C

Ещё 5 минут при 200°C

И всё - ароматные помидоры черри конфи готовы. Их насыщенный вкус и текстура удивят любого, кто попробует.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.

