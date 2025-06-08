Помидорки черри вместо конфет: дети будут в восторге от этого необычного блюда

Помидоры черри конфи, приготовленные во фритюрнице, — это настоящее открытие для всех, кто любит быстрые, но невероятно вкусные блюда. Их нежная текстура и насыщенный, почти карамельный вкус могут украсить любое блюдо — от пасты до салатов, от брускетты до гарнира.
Главное в этом рецепте — сохранить вкус и аромат томатов, а не просто их "завялить". Классическая версия требует несколько часов в духовке, но фритюрница справляется всего за 20 минут — экономно, быстро и с потрясающим результатом!
Эти томаты можно использовать как основу для соусов, добавку к пасте или яркий акцент в салатах. Они сочные и сладкие, с тонким ароматом — идеальны для летних закусок и тёплых ужинов.
250 г помидоров черри
Щепотка орегано
Коричневый сахар
1 ч. ложка оливкового масла extra virgin
Соль
Хорошо вымойте помидоры и обсушите.
Разрежьте их пополам и выложите в миску.
Добавьте оливковое масло, немного орегано, коричневый сахар и щепотку соли.
Всё тщательно перемешайте.
Разложите помидоры срезом вверх в корзину фритюрницы.
Сверху присыпьте ещё немного коричневого сахара.
Готовьте поэтапно:
10 минут при 160°C
5 минут при 180°C
Ещё 5 минут при 200°C
И всё - ароматные помидоры черри конфи готовы. Их насыщенный вкус и текстура удивят любого, кто попробует.
Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.
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