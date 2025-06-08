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Помидорки черри вместо конфет: дети будут в восторге от этого необычного блюда

1:46
Еда

Помидоры черри конфи, приготовленные во фритюрнице, — это настоящее открытие для всех, кто любит быстрые, но невероятно вкусные блюда. Их нежная текстура и насыщенный, почти карамельный вкус могут украсить любое блюдо — от пасты до салатов, от брускетты до гарнира.

Томаты черри
Фото: Own work by Pluma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты черри

Главное в этом рецепте — сохранить вкус и аромат томатов, а не просто их "завялить". Классическая версия требует несколько часов в духовке, но фритюрница справляется всего за 20 минут — экономно, быстро и с потрясающим результатом!

Зачем нужны помидоры конфи?

Эти томаты можно использовать как основу для соусов, добавку к пасте или яркий акцент в салатах. Они сочные и сладкие, с тонким ароматом — идеальны для летних закусок и тёплых ужинов.

Что вам понадобится

  • 250 г помидоров черри

  • Щепотка орегано

  • Коричневый сахар

  • 1 ч. ложка оливкового масла extra virgin

  • Соль

Как приготовить конфи во фритюрнице

  1. Хорошо вымойте помидоры и обсушите.

  2. Разрежьте их пополам и выложите в миску.

  3. Добавьте оливковое масло, немного орегано, коричневый сахар и щепотку соли.

  4. Всё тщательно перемешайте.

  5. Разложите помидоры срезом вверх в корзину фритюрницы.

  6. Сверху присыпьте ещё немного коричневого сахара.

Готовьте поэтапно:

  • 10 минут при 160°C

  • 5 минут при 180°C

  • Ещё 5 минут при 200°C

И всё - ароматные помидоры черри конфи готовы. Их насыщенный вкус и текстура удивят любого, кто попробует.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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