Лето на ложке: готовим лимонный десерт, чтобы освежиться в жару

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В такую жару не обойтись без освежающего десерта. А что может быть лучше лимонного желе? Это настоящий летний шедевр: яркое, лёгкое и бодрящее. Для тех, кто ещё не пробовал, лимонное желе — это традиционный сицилийский десерт, похожий на пудинг. Его готовят из сока и цедры лимона с добавлением нескольких простых ингредиентов. А ещё его можно сделать заранее и подавать, когда захочется чего-то прохладного.

Фото: freepik is licensed under public domain лимонный сорбет

На Сицилии у каждой семьи свой секретный рецепт лимонного желе. Если хотите повторить этот вкус, начните с выбора самых свежих лимонов — органических и ароматных.

Ингредиенты для 8 человек

3 лимона

50 г кукурузного крахмала

550 мл негазированной воды

165 г сахара

50 мл лимонного сока

Как приготовить лимонное желе

Начните с того, что хорошенько вымойте и обсушите лимоны. Снимите цедру с помощью ножа, аккуратно, чтобы не зацепить белую горькую часть. Замочите цедру в воде и оставьте настаиваться минимум на день или ночь. Лимоны, кстати, понадобятся для сока.

На следующий день процедите воду с цедрой через сито или марлю. В небольшой кастрюле просейте кукурузный крахмал, добавьте сахар и перемешайте деревянной ложкой. Влейте процеженный лимонный сок в ароматизированную воду и постепенно соедините всё с крахмалом и сахаром.

Поставьте кастрюлю на огонь и, постоянно помешивая по часовой стрелке, доведите смесь до кипения. Когда она загустеет, выключите огонь. Разлейте желе по формочкам (по 150 мл), предварительно ополоснутым холодной водой.

Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник минимум на два часа, а лучше — на ночь. Когда желе застынет, аккуратно достаньте его из формочек и подавайте как освежающий десерт или закуску.

Этот десерт не только сохраняет вкус лимона, но и дарит настоящее летнее настроение!