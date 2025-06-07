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Хруст без масла: баклажаны, которые станут вашей летней слабостью

1:56
Еда

Баклажан — один из самых универсальных и вкусных овощей греческой кухни. Он богат клетчаткой, калием, антиоксидантами и целым комплексом витаминов, поэтому так полезен для сердца и пищеварения. Но часто баклажаны используют неправильно: жарят в большом количестве масла или долго варят, из-за чего пропадает львиная доля их ценных веществ.

Баклажаны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Баклажаны

Главная ошибка при приготовлении баклажанов

Мякоть баклажана пористая и легко впитывает жир. Если жарить его, количество калорий в порции может превысить 150! К тому же высокая температура разрушает важный антиоксидант насунин, который содержится в кожуре.

Лучший способ готовки — запекание

Диетологи во всем мире советуют: запекайте баклажаны!
Так они получаются ароматными, мягкими и без лишнего масла. А питательные вещества сохраняются гораздо лучше.

Пошаговый рецепт

  • Нарежьте баклажаны ломтиками или кубиками.

  • Посыпьте крупной солью и оставьте "потеть" 15-20 минут.

  • Промойте и обсушите кухонной бумагой.

  • Выложите на противень с пергаментом.

  • Сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и перцем.

  • Выпекайте при 200°C около 25-30 минут, перевернув их в середине.

  • Добавьте по вкусу чеснок, орегано или паприку.

Альтернатива? Используйте фритюрницу: 15-18 минут — и баклажаны готовы.

Чем полезны баклажаны?

  • Всего 25 калорий на 100 граммов (в сыром виде).

  • Много воды и клетчатки.

  • Богаты витаминами C, K, B1, B3, B6 и B9.

Запечённые баклажаны — это вкусно, сытно и полезно, без лишних калорий и чувства вины.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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