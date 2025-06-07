Хруст без масла: баклажаны, которые станут вашей летней слабостью

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажан — один из самых универсальных и вкусных овощей греческой кухни. Он богат клетчаткой, калием, антиоксидантами и целым комплексом витаминов, поэтому так полезен для сердца и пищеварения. Но часто баклажаны используют неправильно: жарят в большом количестве масла или долго варят, из-за чего пропадает львиная доля их ценных веществ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Баклажаны

Главная ошибка при приготовлении баклажанов

Мякоть баклажана пористая и легко впитывает жир. Если жарить его, количество калорий в порции может превысить 150! К тому же высокая температура разрушает важный антиоксидант насунин, который содержится в кожуре.

Лучший способ готовки — запекание

Диетологи во всем мире советуют: запекайте баклажаны!

Так они получаются ароматными, мягкими и без лишнего масла. А питательные вещества сохраняются гораздо лучше.

Пошаговый рецепт

Нарежьте баклажаны ломтиками или кубиками.

Посыпьте крупной солью и оставьте "потеть" 15-20 минут.

Промойте и обсушите кухонной бумагой.

Выложите на противень с пергаментом.

Сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и перцем.

Выпекайте при 200°C около 25-30 минут, перевернув их в середине.

Добавьте по вкусу чеснок, орегано или паприку.

Альтернатива? Используйте фритюрницу: 15-18 минут — и баклажаны готовы.

Чем полезны баклажаны?

Всего 25 калорий на 100 граммов (в сыром виде).

Много воды и клетчатки.

Богаты витаминами C, K, B1, B3, B6 и B9.

Запечённые баклажаны — это вкусно, сытно и полезно, без лишних калорий и чувства вины.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

