Хруст без масла: баклажаны, которые станут вашей летней слабостью

Баклажан — один из самых универсальных и вкусных овощей греческой кухни. Он богат клетчаткой, калием, антиоксидантами и целым комплексом витаминов, поэтому так полезен для сердца и пищеварения. Но часто баклажаны используют неправильно: жарят в большом количестве масла или долго варят, из-за чего пропадает львиная доля их ценных веществ.
Мякоть баклажана пористая и легко впитывает жир. Если жарить его, количество калорий в порции может превысить 150! К тому же высокая температура разрушает важный антиоксидант насунин, который содержится в кожуре.
Диетологи во всем мире советуют: запекайте баклажаны!
Так они получаются ароматными, мягкими и без лишнего масла. А питательные вещества сохраняются гораздо лучше.
Нарежьте баклажаны ломтиками или кубиками.
Посыпьте крупной солью и оставьте "потеть" 15-20 минут.
Промойте и обсушите кухонной бумагой.
Выложите на противень с пергаментом.
Сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и перцем.
Выпекайте при 200°C около 25-30 минут, перевернув их в середине.
Добавьте по вкусу чеснок, орегано или паприку.
Альтернатива? Используйте фритюрницу: 15-18 минут — и баклажаны готовы.
Всего 25 калорий на 100 граммов (в сыром виде).
Много воды и клетчатки.
Богаты витаминами C, K, B1, B3, B6 и B9.
Запечённые баклажаны — это вкусно, сытно и полезно, без лишних калорий и чувства вины.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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