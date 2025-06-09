Как из кафе: булочки с корицей, которые покоряют с первого укуса

Если вы мечтали о настоящих булочках с корицей — мягких, воздушных, с нежной сдобной корочкой и ярким пряным вкусом, — этот рецепт именно для вас. Кардамон добавляет пикантности, а коричневый сахар и сливочное масло превращают начинку в ароматный карамельный вихрь. Придётся потратить время, но результат того стоит: булочки получаются как из любимой кофейни — только лучше!
Для теста:
Мука — 510 г
Сахар коричневый — 100 г
Молоко — 200 мл
Сливочное масло — 105 г
Яйцо — 1 шт.
Свежие дрожжи — 30 г
Кардамон — 10 шт.
Соль — 1 ч. л.
Для начинки:
Сливочное масло — 50 г
Сахар коричневый — 50 г
Корица — 1 ч. л.
Для украшения:
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 20 г
Опара:
Разведите свежие дрожжи в тёплом молоке. Добавьте яйцо и 250 г муки, перемешайте — получится густая масса. Накройте и оставьте на 1 час.
Основное тесто:
В опару всыпьте оставшуюся муку, сахар, соль, мягкое масло и молотый кардамон. Замешивайте руками 10-15 минут до гладкости. Оставьте подходить ещё на 40-50 минут.
Начинка:
Смешайте сахар и корицу. Разомните масло. Взбейте яйцо отдельно для смазывания. Разогрейте духовку до 230°C.
Формовка:
Разделите тесто на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник (1 см толщиной), намажьте маслом и посыпьте начинкой. Сверните в рулет и нарежьте на 8-10 кусочков.
Расстойка:
Выложите булочки на противень, оставьте под полотенцем на 30 минут. Проверьте: ямка от пальца расправляется медленно — пора печь!
Выпечка:
Смажьте яйцом, посыпьте сахаром и отправьте в духовку на 6-10 минут до румяности.
Остужаем:
Переложите на решётку. Пеките вторую партию или достаньте тесто из холодильника и повторите шаги.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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