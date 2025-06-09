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Как из кафе: булочки с корицей, которые покоряют с первого укуса

2:19
Еда

Если вы мечтали о настоящих булочках с корицей — мягких, воздушных, с нежной сдобной корочкой и ярким пряным вкусом, — этот рецепт именно для вас. Кардамон добавляет пикантности, а коричневый сахар и сливочное масло превращают начинку в ароматный карамельный вихрь. Придётся потратить время, но результат того стоит: булочки получаются как из любимой кофейни — только лучше!

булочка с корицей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
булочка с корицей

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

  • Мука — 510 г

  • Сахар коричневый — 100 г

  • Молоко — 200 мл

  • Сливочное масло — 105 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Свежие дрожжи — 30 г

  • Кардамон — 10 шт.

  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Сливочное масло — 50 г

  • Сахар коричневый — 50 г

  • Корица — 1 ч. л.

Для украшения:

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 20 г

Как готовить:

  1. Опара:
    Разведите свежие дрожжи в тёплом молоке. Добавьте яйцо и 250 г муки, перемешайте — получится густая масса. Накройте и оставьте на 1 час.

  2. Основное тесто:
    В опару всыпьте оставшуюся муку, сахар, соль, мягкое масло и молотый кардамон. Замешивайте руками 10-15 минут до гладкости. Оставьте подходить ещё на 40-50 минут.

  3. Начинка:
    Смешайте сахар и корицу. Разомните масло. Взбейте яйцо отдельно для смазывания. Разогрейте духовку до 230°C.

  4. Формовка:
    Разделите тесто на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник (1 см толщиной), намажьте маслом и посыпьте начинкой. Сверните в рулет и нарежьте на 8-10 кусочков.

  5. Расстойка:
    Выложите булочки на противень, оставьте под полотенцем на 30 минут. Проверьте: ямка от пальца расправляется медленно — пора печь!

  6. Выпечка:
    Смажьте яйцом, посыпьте сахаром и отправьте в духовку на 6-10 минут до румяности.

  7. Остужаем:
    Переложите на решётку. Пеките вторую партию или достаньте тесто из холодильника и повторите шаги.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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