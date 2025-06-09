Как из кафе: булочки с корицей, которые покоряют с первого укуса

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы мечтали о настоящих булочках с корицей — мягких, воздушных, с нежной сдобной корочкой и ярким пряным вкусом, — этот рецепт именно для вас. Кардамон добавляет пикантности, а коричневый сахар и сливочное масло превращают начинку в ароматный карамельный вихрь. Придётся потратить время, но результат того стоит: булочки получаются как из любимой кофейни — только лучше!

Фото: Freepik by Designed by Freepik булочка с корицей

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

Мука — 510 г

Сахар коричневый — 100 г

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 105 г

Яйцо — 1 шт.

Свежие дрожжи — 30 г

Кардамон — 10 шт.

Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

Сливочное масло — 50 г

Сахар коричневый — 50 г

Корица — 1 ч. л.

Для украшения:

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 20 г

Как готовить:

Опара:

Разведите свежие дрожжи в тёплом молоке. Добавьте яйцо и 250 г муки, перемешайте — получится густая масса. Накройте и оставьте на 1 час. Основное тесто:

В опару всыпьте оставшуюся муку, сахар, соль, мягкое масло и молотый кардамон. Замешивайте руками 10-15 минут до гладкости. Оставьте подходить ещё на 40-50 минут. Начинка:

Смешайте сахар и корицу. Разомните масло. Взбейте яйцо отдельно для смазывания. Разогрейте духовку до 230°C. Формовка:

Разделите тесто на 2 части. Каждую раскатайте в прямоугольник (1 см толщиной), намажьте маслом и посыпьте начинкой. Сверните в рулет и нарежьте на 8-10 кусочков. Расстойка:

Выложите булочки на противень, оставьте под полотенцем на 30 минут. Проверьте: ямка от пальца расправляется медленно — пора печь! Выпечка:

Смажьте яйцом, посыпьте сахаром и отправьте в духовку на 6-10 минут до румяности. Остужаем:

Переложите на решётку. Пеките вторую партию или достаньте тесто из холодильника и повторите шаги.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



