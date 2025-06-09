Потрясающее блюдо из духовки: баклажаны, птитим и помидоры в идеальном союзе

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто запечённые овощи, а яркий, сытный и ароматный микс с итальянским настроением. Баклажаны с помидорами, болгарским перцем и пастой птитим — всё в одной форме, которую не стыдно поставить прямо на стол. Нежные кружочки баклажана, сочный соус из овощей, мягкий расплавленный сыр и хрустящий пармезан — что может быть лучше для уютного обеда?

Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ запечённые баклажаны

Ингредиенты на 3 порции:

1 баклажан

1 спелый помидор

1 красный болгарский перец

1 красная луковица

120 г пасты птитим

200 г сыра для запекания (моцарелла, гауда и т. п.)

50 г твердого пармезана

Оливковое масло

1/2 ч. л. орегано

Чесночный порошок, тимьян

Соль, перец по вкусу

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200°C. Отварите птитим до состояния аль денте и откиньте на дуршлаг. Нарежьте баклажан кружочками по 0,5 см, обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Нарежьте перец и лук кубиками. Помидор — полукружьями. Обжарьте лук с перцем в той же сковороде, добавьте соль, перец, орегано, тимьян. Готовьте 5 минут. Смешайте птитим с обжаренными овощами, добавьте кусочки сыра, немного оливкового масла и специй. Выложите всё в форму. Сверху — баклажаны и помидоры внахлёст. Посыпьте натёртым пармезаном и отправьте в духовку на 15 минут — до золотистой корочки.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

