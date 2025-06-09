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Потрясающее блюдо из духовки: баклажаны, птитим и помидоры в идеальном союзе

1:43
Еда

Это не просто запечённые овощи, а яркий, сытный и ароматный микс с итальянским настроением. Баклажаны с помидорами, болгарским перцем и пастой птитим — всё в одной форме, которую не стыдно поставить прямо на стол. Нежные кружочки баклажана, сочный соус из овощей, мягкий расплавленный сыр и хрустящий пармезан — что может быть лучше для уютного обеда?

запечённые баклажаны
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
запечённые баклажаны

Ингредиенты на 3 порции:

  • 1 баклажан

  • 1 спелый помидор

  • 1 красный болгарский перец

  • 1 красная луковица

  • 120 г пасты птитим

  • 200 г сыра для запекания (моцарелла, гауда и т. п.)

  • 50 г твердого пармезана

  • Оливковое масло

  • 1/2 ч. л. орегано

  • Чесночный порошок, тимьян

  • Соль, перец по вкусу

Как готовить:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Отварите птитим до состояния аль денте и откиньте на дуршлаг.

  3. Нарежьте баклажан кружочками по 0,5 см, обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

  4. Нарежьте перец и лук кубиками. Помидор — полукружьями.

  5. Обжарьте лук с перцем в той же сковороде, добавьте соль, перец, орегано, тимьян. Готовьте 5 минут.

  6. Смешайте птитим с обжаренными овощами, добавьте кусочки сыра, немного оливкового масла и специй.

  7. Выложите всё в форму. Сверху — баклажаны и помидоры внахлёст.

  8. Посыпьте натёртым пармезаном и отправьте в духовку на 15 минут — до золотистой корочки.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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