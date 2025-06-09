Это не просто запечённые овощи, а яркий, сытный и ароматный микс с итальянским настроением. Баклажаны с помидорами, болгарским перцем и пастой птитим — всё в одной форме, которую не стыдно поставить прямо на стол. Нежные кружочки баклажана, сочный соус из овощей, мягкий расплавленный сыр и хрустящий пармезан — что может быть лучше для уютного обеда?
1 баклажан
1 спелый помидор
1 красный болгарский перец
1 красная луковица
120 г пасты птитим
200 г сыра для запекания (моцарелла, гауда и т. п.)
50 г твердого пармезана
Оливковое масло
1/2 ч. л. орегано
Чесночный порошок, тимьян
Соль, перец по вкусу
Разогрейте духовку до 200°C.
Отварите птитим до состояния аль денте и откиньте на дуршлаг.
Нарежьте баклажан кружочками по 0,5 см, обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
Нарежьте перец и лук кубиками. Помидор — полукружьями.
Обжарьте лук с перцем в той же сковороде, добавьте соль, перец, орегано, тимьян. Готовьте 5 минут.
Смешайте птитим с обжаренными овощами, добавьте кусочки сыра, немного оливкового масла и специй.
Выложите всё в форму. Сверху — баклажаны и помидоры внахлёст.
Посыпьте натёртым пармезаном и отправьте в духовку на 15 минут — до золотистой корочки.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.