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Жареные, отварные, тушёные, запечённые? Узнайте, как правильно готовить баклажаны без лишнего масла

2:02
Еда

Баклажан — один из самых популярных и универсальных овощей в греческой кухне. Он богат клетчаткой, калием, антиоксидантами и витаминами. Это делает его полезным для сердца и пищеварения. Однако часто баклажаны готовят неправильно, из-за чего теряются многие питательные вещества.

Баклажаны по-корейски
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажаны по-корейски

Ошибка, которую допускают многие

Баклажан имеет пористую структуру, что позволяет ему впитывать много масла. Жареные баклажаны могут содержать более 150 калорий на порцию. Высокая температура также разрушает чувствительные антиоксиданты, такие как насунин, который присутствует в кожуре.

Лучший способ: запекание в духовке или фритюрнице

По мнению диетолога Софии с канала Naranja Verde, запекание — это оптимальный способ приготовления баклажанов. Этот метод позволяет получить нежные и ароматные овощи с минимальным количеством масла и без лишних калорий.

Пошаговая инструкция:

  1. Нарежьте баклажаны ломтиками или кубиками.
  2. Посыпьте крупной солью, чтобы они "выпустили" влагу. Оставьте на 15-20 минут.
  3. Промойте баклажаны под холодной водой и тщательно промокните их бумажными полотенцами.
  4. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
  5. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла, добавьте соль и перец по вкусу.
  6. Запекайте при 200°C 25-30 минут, перевернув баклажаны в середине приготовления.
  7. По желанию, добавьте чеснок, орегано или паприку для аромата.
  8. Если вам удобнее, можно использовать фритюрницу. В этом случае готовьте баклажаны 15-18 минут.

Запеченные баклажаны — это вкусное, легкое и полезное блюдо, которое не вызовет чувства вины. Попробуйте этот способ приготовления, чтобы насладиться всеми преимуществами этого замечательного овоща.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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