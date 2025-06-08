Жареные, отварные, тушёные, запечённые? Узнайте, как правильно готовить баклажаны без лишнего масла

Баклажан — один из самых популярных и универсальных овощей в греческой кухне. Он богат клетчаткой, калием, антиоксидантами и витаминами. Это делает его полезным для сердца и пищеварения. Однако часто баклажаны готовят неправильно, из-за чего теряются многие питательные вещества.
Ошибка, которую допускают многие
Баклажан имеет пористую структуру, что позволяет ему впитывать много масла. Жареные баклажаны могут содержать более 150 калорий на порцию. Высокая температура также разрушает чувствительные антиоксиданты, такие как насунин, который присутствует в кожуре.
Лучший способ: запекание в духовке или фритюрнице
По мнению диетолога Софии с канала Naranja Verde, запекание — это оптимальный способ приготовления баклажанов. Этот метод позволяет получить нежные и ароматные овощи с минимальным количеством масла и без лишних калорий.
Пошаговая инструкция:
Запеченные баклажаны — это вкусное, легкое и полезное блюдо, которое не вызовет чувства вины. Попробуйте этот способ приготовления, чтобы насладиться всеми преимуществами этого замечательного овоща.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
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