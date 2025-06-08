Осторожно, улов с подвохом: какие виды рыб содержат опасную ртуть — проверь свой рацион

Рыба — ценный продукт, богатый омега-3 жирными кислотами, протеинами, витаминами (A, D) и минералами (селен, кальций). Регулярное потребление рыбы полезно для сердца, мозга и иммунной системы. Однако стоит помнить о рисках, связанных с содержанием ртути в некоторых видах рыбы.
Опасности ртути в рыбе
Метилртуть — нейротоксичное вещество, накапливающееся в крупных хищных рыбах, таких как рыба-меч и тунец. Даже небольшие дозы могут негативно влиять на развитие мозга, когнитивные функции и поведение, особенно у детей, беременных и кормящих женщин.
Европейские агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA и CNSA) советуют ограничивать потребление рыбы с высоким содержанием ртути, особенно детям и беременным, сообщает mindmegette.hu.
Рекомендации по выбору рыбы
Важность разнообразия
Разнообразие в рационе помогает избежать накопления ртути. Употребляйте разные виды рыбы, чтобы сбалансировать питание.
Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
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