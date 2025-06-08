Осторожно, улов с подвохом: какие виды рыб содержат опасную ртуть — проверь свой рацион

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — ценный продукт, богатый омега-3 жирными кислотами, протеинами, витаминами (A, D) и минералами (селен, кальций). Регулярное потребление рыбы полезно для сердца, мозга и иммунной системы. Однако стоит помнить о рисках, связанных с содержанием ртути в некоторых видах рыбы.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ тунец

Опасности ртути в рыбе

Метилртуть — нейротоксичное вещество, накапливающееся в крупных хищных рыбах, таких как рыба-меч и тунец. Даже небольшие дозы могут негативно влиять на развитие мозга, когнитивные функции и поведение, особенно у детей, беременных и кормящих женщин.

Европейские агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA и CNSA) советуют ограничивать потребление рыбы с высоким содержанием ртути, особенно детям и беременным, сообщает mindmegette.hu.

Рекомендации по выбору рыбы

Рыба-меч: не более 1 порции в неделю.

не более 1 порции в неделю. Тунец: свежий — не более 1 порции в неделю, консервированный — не более 2 порций.

свежий — не более 1 порции в неделю, консервированный — не более 2 порций. Щука : не более 1 порции в неделю.

: не более 1 порции в неделю. Сельдевая акула, кошачья акула, голубая акула : избегайте.

: избегайте. Рыба, выращенная на растительном корме: меньше загрязняющих веществ: можно есть часто.

меньше загрязняющих веществ: можно есть часто. Жирная, мелкая рыба: сельдь, скумбрия, лосось, форель: отличный выбор.

Важность разнообразия

Разнообразие в рационе помогает избежать накопления ртути. Употребляйте разные виды рыбы, чтобы сбалансировать питание.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

