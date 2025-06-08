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Секрет венгерских поваров: добавляем ЭТО в цыганское жаркое, и гости просят добавки

3:52
Еда

Цыганское жаркое — одно из самых популярных блюд венгерской кухни, которое невозможно представить без особого пряного вкуса и аромата. Мы решили добавить новый ингредиент, чтобы сделать ароматное мясо еще более насыщенным.

стейк
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стейк

Происхождение цыганского жаркого окутано легендами. По одной из версий, рецепт пришел от кочевых цыган, которые готовили мясо на углях. В венгерской кухне мясо чаще тушили, как в рагу. Название блюда могло возникнуть из-за его характерного коричневого цвета и дымного привкуса, который появляется при приготовлении на углях.

Есть также мнение, что в прошлом поверх жаркого могли класть цыганский бекон — разновидность копченого бекона, который после созревания купали в крови и коптили кусками определенного размера. Это придавало бекону характерный черный слой дыма и крови.

Существует еще одна версия, согласно которой цыганское жаркое появилось в эпоху социализма. Это блюдо быстро завоевало популярность благодаря своей простоте и возможности приготовления впрок. Цыганское жаркое стало неотъемлемой частью меню школьных и рабочих столовых.

Сегодня цыганское жаркое чаще готовят на сковороде или в духовке с обильным добавлением лука. Мы предлагаем добавить к этому рецепту еще один ингредиент — горчицу. Перед жаркой смажьте одну сторону ломтиков мяса горчицей, затем посолите и поперчите их. Это придаст мясу дополнительную пикантность и сделает его вкус более насыщенным, делится секретом mindmegette.hu.

Ингредиенты для цыганского жаркого (на 4 порции):

  • 800 г свиной корейки
  • 200 г копченого бекона
  • Соль

Для маринада:

  • 1 головка чеснока
  • 2 ч. л. красного перца
  • Щепотка черного перца
  • 3 ст. л. растительного масла

Дополнительный ингредиент (по желанию):

  • 2 ст. л. горчицы

Приготовление

  1. Нарежьте мясо ломтиками толщиной 6-8 мм. Если мясо толще, слегка отбейте его молотком для размягчения волокон.
  2. Для маринада выдавите чеснок через чеснокодавилку, добавьте красный и черный перец, влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Не солите, чтобы не вытягивать влагу из мяса.
  3. Положите ломтики мяса в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Разложите мясо в один слой в большой миске, накройте и оставьте в холодильнике на ночь. Если нет времени на длительное маринование, достаточно выдержать мясо в маринаде 1-2 часа.
  4. Нарежьте бекон тонкими ломтиками толщиной 4-5 мм. Разогрейте сковороду на медленном огне и обжарьте бекон в течение 6-8 минут, периодически переворачивая, до образования хрустящей корочки.
  5. Снимите бекон со сковороды и отложите в сторону. В оставшемся жире обжарьте ломтики мяса. Посолите одну сторону мяса перед жаркой. Установите средний огонь и выложите мясо на сковороду соленой стороной вниз. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При переворачивании посолите и другую сторону мяса.
  6. Если хотите усилить вкус, смажьте одну сторону ломтиков мяса горчицей перед жаркой, посолите и поперчите.
  7. Перед подачей посыпьте верхушки ломтиков бекона красным перцем и уложите его на мясо.
  8. Подавайте с картофелем фри, смешанными гарнирами и солеными огурцами.

Уточнения

Жарко́е — мясное блюдо, фактически — жареное мясо.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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