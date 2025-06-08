Секрет венгерских поваров: добавляем ЭТО в цыганское жаркое, и гости просят добавки

Цыганское жаркое — одно из самых популярных блюд венгерской кухни, которое невозможно представить без особого пряного вкуса и аромата. Мы решили добавить новый ингредиент, чтобы сделать ароматное мясо еще более насыщенным.
Происхождение цыганского жаркого окутано легендами. По одной из версий, рецепт пришел от кочевых цыган, которые готовили мясо на углях. В венгерской кухне мясо чаще тушили, как в рагу. Название блюда могло возникнуть из-за его характерного коричневого цвета и дымного привкуса, который появляется при приготовлении на углях.
Есть также мнение, что в прошлом поверх жаркого могли класть цыганский бекон — разновидность копченого бекона, который после созревания купали в крови и коптили кусками определенного размера. Это придавало бекону характерный черный слой дыма и крови.
Существует еще одна версия, согласно которой цыганское жаркое появилось в эпоху социализма. Это блюдо быстро завоевало популярность благодаря своей простоте и возможности приготовления впрок. Цыганское жаркое стало неотъемлемой частью меню школьных и рабочих столовых.
Сегодня цыганское жаркое чаще готовят на сковороде или в духовке с обильным добавлением лука. Мы предлагаем добавить к этому рецепту еще один ингредиент — горчицу. Перед жаркой смажьте одну сторону ломтиков мяса горчицей, затем посолите и поперчите их. Это придаст мясу дополнительную пикантность и сделает его вкус более насыщенным, делится секретом mindmegette.hu.
Ингредиенты для цыганского жаркого (на 4 порции):
Для маринада:
Дополнительный ингредиент (по желанию):
Приготовление
Жарко́е — мясное блюдо, фактически — жареное мясо.
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