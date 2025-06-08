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Шокирующая правда о вашей овсянке: какой вид каши лучше обходить стороной — будьте бдительны

2:43
Еда

В магазинах можно найти множество видов овсянки: обычную, горную, быстрого приготовления, экспресс, с добавками. Для многих людей овсянка остаётся просто овсянкой, но это не так. Разные виды этого продукта могут существенно различаться по вкусу, времени приготовления и влиянию на здоровье. Наименее полезные варианты — те, которые обещают быстрое приготовление. Хотя они и называются "овсянка", на самом деле они далеки от здорового питания. Перед тем как выбрать такой завтрак, стоит задуматься о его составе и возможных последствиях.

Каша с клубникой
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каша с клубникой

Почему овсяные хлопья быстрого приготовления могут быть вредными?

Эти хлопья выглядят знакомо, часто имеют надпись "fit" на упаковке и готовятся за минуту. Однако именно скорость приготовления является их главным недостатком. Овсяные хлопья быстрого приготовления изготавливаются из сильно переработанных зёрен. Обработка паром и механическое измельчение сокращают время приготовления, но при этом лишают продукт клетчатки, витаминов и минералов — всего того, что делает овёс полезным.

Такой завтрак может вызвать резкий скачок сахара в крови, за которым последует быстрое падение и чувство голода. Вместо того чтобы насытить, он лишь усиливает аппетит. Более того, у овсяных хлопьев быстрого приготовления высокий гликемический индекс, превышающий 80. Это делает их нежелательными для людей с диабетом, инсулинорезистентностью или лишним весом. Такой завтрак может стать причиной частых перекусов и неконтролируемого потребления калорий, предупреждает italske-bistro.cz.

Как выбрать полезную овсянку?

Если вы хотите получить максимум пользы от овсянки, выбирайте более здоровые варианты:

  • Обычная овсянка требует варки, но она имеет низкий гликемический индекс и богата клетчаткой.
  • Горная овсянка готовится быстрее, но сохраняет полезные свойства.
  • Овсянка грубого помола или цельнозерновая готовится дольше, но содержит больше питательных веществ.

Чтобы сделать завтрак ещё более питательным, добавьте к овсянке источник белка (молоко, йогурт), немного полезных жиров (арахисовое масло, льняное семя) и фрукты. Это обеспечит вас энергией и поможет чувствовать себя сытым на протяжении дня. Избегайте сладких добавок, таких как сиропы или ароматизированные йогурты, которые могут превратить полезный завтрак в десерт.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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