Шокирующая правда о вашей овсянке: какой вид каши лучше обходить стороной — будьте бдительны

В магазинах можно найти множество видов овсянки: обычную, горную, быстрого приготовления, экспресс, с добавками. Для многих людей овсянка остаётся просто овсянкой, но это не так. Разные виды этого продукта могут существенно различаться по вкусу, времени приготовления и влиянию на здоровье. Наименее полезные варианты — те, которые обещают быстрое приготовление. Хотя они и называются "овсянка", на самом деле они далеки от здорового питания. Перед тем как выбрать такой завтрак, стоит задуматься о его составе и возможных последствиях.
Почему овсяные хлопья быстрого приготовления могут быть вредными?
Эти хлопья выглядят знакомо, часто имеют надпись "fit" на упаковке и готовятся за минуту. Однако именно скорость приготовления является их главным недостатком. Овсяные хлопья быстрого приготовления изготавливаются из сильно переработанных зёрен. Обработка паром и механическое измельчение сокращают время приготовления, но при этом лишают продукт клетчатки, витаминов и минералов — всего того, что делает овёс полезным.
Такой завтрак может вызвать резкий скачок сахара в крови, за которым последует быстрое падение и чувство голода. Вместо того чтобы насытить, он лишь усиливает аппетит. Более того, у овсяных хлопьев быстрого приготовления высокий гликемический индекс, превышающий 80. Это делает их нежелательными для людей с диабетом, инсулинорезистентностью или лишним весом. Такой завтрак может стать причиной частых перекусов и неконтролируемого потребления калорий, предупреждает italske-bistro.cz.
Как выбрать полезную овсянку?
Если вы хотите получить максимум пользы от овсянки, выбирайте более здоровые варианты:
Чтобы сделать завтрак ещё более питательным, добавьте к овсянке источник белка (молоко, йогурт), немного полезных жиров (арахисовое масло, льняное семя) и фрукты. Это обеспечит вас энергией и поможет чувствовать себя сытым на протяжении дня. Избегайте сладких добавок, таких как сиропы или ароматизированные йогурты, которые могут превратить полезный завтрак в десерт.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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