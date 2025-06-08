Шокирующая правда о вашей овсянке: какой вид каши лучше обходить стороной — будьте бдительны

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

В магазинах можно найти множество видов овсянки: обычную, горную, быстрого приготовления, экспресс, с добавками. Для многих людей овсянка остаётся просто овсянкой, но это не так. Разные виды этого продукта могут существенно различаться по вкусу, времени приготовления и влиянию на здоровье. Наименее полезные варианты — те, которые обещают быстрое приготовление. Хотя они и называются "овсянка", на самом деле они далеки от здорового питания. Перед тем как выбрать такой завтрак, стоит задуматься о его составе и возможных последствиях.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каша с клубникой

Почему овсяные хлопья быстрого приготовления могут быть вредными?

Эти хлопья выглядят знакомо, часто имеют надпись "fit" на упаковке и готовятся за минуту. Однако именно скорость приготовления является их главным недостатком. Овсяные хлопья быстрого приготовления изготавливаются из сильно переработанных зёрен. Обработка паром и механическое измельчение сокращают время приготовления, но при этом лишают продукт клетчатки, витаминов и минералов — всего того, что делает овёс полезным.

Такой завтрак может вызвать резкий скачок сахара в крови, за которым последует быстрое падение и чувство голода. Вместо того чтобы насытить, он лишь усиливает аппетит. Более того, у овсяных хлопьев быстрого приготовления высокий гликемический индекс, превышающий 80. Это делает их нежелательными для людей с диабетом, инсулинорезистентностью или лишним весом. Такой завтрак может стать причиной частых перекусов и неконтролируемого потребления калорий, предупреждает italske-bistro.cz.

Как выбрать полезную овсянку?

Если вы хотите получить максимум пользы от овсянки, выбирайте более здоровые варианты:

Обычная овсянка требует варки, но она имеет низкий гликемический индекс и богата клетчаткой.

требует варки, но она имеет низкий гликемический индекс и богата клетчаткой. Горная овсянка готовится быстрее, но сохраняет полезные свойства.

готовится быстрее, но сохраняет полезные свойства. Овсянка грубого помола или цельнозерновая готовится дольше, но содержит больше питательных веществ.

Чтобы сделать завтрак ещё более питательным, добавьте к овсянке источник белка (молоко, йогурт), немного полезных жиров (арахисовое масло, льняное семя) и фрукты. Это обеспечит вас энергией и поможет чувствовать себя сытым на протяжении дня. Избегайте сладких добавок, таких как сиропы или ароматизированные йогурты, которые могут превратить полезный завтрак в десерт.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

