Ужин за копейки: мясная запеканка на 4 ломтиках хлеба станет вашим любимым блюдом

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете оригинальные и вкусные закуски, но не знаете, с чего начать, у нас есть для вас интересное решение. Интернет полон разнообразных рецептов, и один из них мы с радостью представляем. Это блюдо не только простое в приготовлении, но и невероятно вкусное. Оно станет отличным выбором для ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мясная запеканка на хлебе

Что приготовить на ужин?

Выбор ужина — это вечная проблема для многих из нас. Часто мы пропускаем ужин из-за усталости или нежелания тратить время и силы на готовку. Но есть способ сделать этот процесс проще и интереснее.

Если традиционные ужины из сэндвичей, салатов, яиц или омлета вам надоели, у нас есть предложение, которое вас точно удивит. Представляем мясную запеканку с фаршем на ломтиках хлеба.

Мясная запеканка на ужин

Эта запеканка с поджаренным хлебом и мясным фаршем станет настоящим деликатесом, уверяет italske-bistro.cz. Для её приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

1 луковица

300 г мясного фарша

50 мл газированной воды

Соль

Перец

1 чайная ложка молотой сладкой паприки

1 чайная ложка гранулированного чеснока

1 чайная ложка прованских трав

Тёртый сыр моцарелла

4 ломтика поджаренного хлеба

Это блюдо идеально подойдёт для вечернего приёма пищи.

В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук, газированную воду, соль, перец, паприку, чеснок и прованские травы. Тщательно перемешайте. Натрите моцареллу на крупной тёрке. Выложите четыре ломтика поджаренного багета на противень, застеленный пергаментной бумагой. На каждый ломтик равномерно распределите мясную смесь. Посыпьте каждый ломтик тёртым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Такая запеканка станет отличным самостоятельным ужином и порадует вас своим вкусом.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

