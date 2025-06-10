Эта ягода раскрывается только в паре с имбирём: рецепт компота, который согреет всю зиму

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы всё ещё варите компот "просто из ягод", пора попробовать нечто особенное. Например, зелёный крыжовник с имбирем — неожиданный, ароматный и бодрящий напиток, который зимой открывается как настоящий сюрприз. Такой компот не только вкусен, но и полезен: в нём есть клетчатка, витамины и тёплая пряная нотка, которую даёт имбирь.

Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

И самое приятное — готовится он очень просто, а точность граммов тут не главное. Главное — соблюсти пропорции.

Ингредиенты на 5 порций:

Зеленый крыжовник (целые ягоды)

Свежий имбирь (корень)

Сахар — 200 г на 1 л воды

Лимонная кислота — 0,5 ч. л. на 1 л воды

Кипяток

Как приготовить:

Подготовка банок и ягод:

Удалите у крыжовника хвостики и сухие носики. Ягоды выложите в стерилизованные банки до самого верха. Залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 минут. Готовим сироп:

Слейте воду из банок в мерный кувшин — отмерьте точный объём. Перелейте в кастрюлю, добавьте сахар (200 г на 1 л) и лимонную кислоту (0,5 ч. л. на 1 л). Доведите до кипения. Имбирь — фишка рецепта:

Очистите корень и нарежьте его тонкими ломтиками. В каждую банку положите от 1 до 5 кусочков, в зависимости от желаемой остроты и объёма банки. Финал:

Залейте ягоды горячим сиропом с лимонкой, плотно закройте, переверните банки и укутайте до полного остывания.

Но! Можно добавить бадьян, кардамон или немного гвоздики — и получить пряную вариацию.

Храните готовый компот в тёмном, прохладном месте. Избегайте попадания света — так напиток дольше сохранит вкус и аромат.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Встречается под устаревшим синонимичным названием Крыжо́вник отклонённый (лат. Ribes reclinatum). Ранее рассматривался в составе самостоятельного рода Крыжовник (откуда и сохранившееся название семейства), который после уточнения ботанической классификации был полностью включен в род Смородина.

