Один глоток — и жару как рукой сняло: пошаговый рецепт домашнего морса из чёрной смородины

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Летняя жара — повод налить себе не газировки, а домашнего морса. Он не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами. Особенно если это морс из черной смородины с мелиссой — кисленький, освежающий и без капли варки ягоды.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain чёрная смородина

Этот рецепт — не новый, а проверенный веками. На Руси морсы делали из клюквы, малины, смородины и других ягод, а фишка в том, что ягоды не варятся целиком — значит, сохраняется максимум пользы.

Что понадобится на 8 порций:

Черная смородина (свежая или замороженная) — 1 кг

Мелисса (свежая) — 5 веточек

Гвоздика — 1 штука

Сахар — 200 г

Вода — 3 литра

Как готовить:

Подготовьте ягоды: Замороженные немного разморозьте, свежие — промойте и переберите.

Измельчите смородину в блендере. Отделите сок: Протрите ягодную массу через сито.

Сок и мякоть оставьте, жмых — в отдельную миску. Сварите основу: В кастрюлю налейте воду, добавьте ягодный жмых.

Доведите до кипения и варите 10 минут.

Добавьте мелиссу и гвоздику, варите ещё 5 минут.

Отключите огонь, настаивайте 30 минут. Соберите морс: Процедите отвар, добавьте сахар и перемешайте.

Влейте оставшийся сок с мякотью.

Остудите, уберите в холодильник на 2 часа.

Хитрости и советы:

Есть соковыжималка? Используйте её — сэкономите время.

Хотите сложнее вкус? Добавьте малину, вишню или бруснику.

При подаче бросьте в стакан пару кубиков льда и листик мелиссы — будет ещё ароматнее.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».

