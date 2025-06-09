Один глоток — и жару как рукой сняло: пошаговый рецепт домашнего морса из чёрной смородины

Летняя жара — повод налить себе не газировки, а домашнего морса. Он не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами. Особенно если это морс из черной смородины с мелиссой — кисленький, освежающий и без капли варки ягоды.
Этот рецепт — не новый, а проверенный веками. На Руси морсы делали из клюквы, малины, смородины и других ягод, а фишка в том, что ягоды не варятся целиком — значит, сохраняется максимум пользы.
Черная смородина (свежая или замороженная) — 1 кг
Мелисса (свежая) — 5 веточек
Гвоздика — 1 штука
Сахар — 200 г
Вода — 3 литра
Подготовьте ягоды:
Замороженные немного разморозьте, свежие — промойте и переберите.
Измельчите смородину в блендере.
Отделите сок:
Протрите ягодную массу через сито.
Сок и мякоть оставьте, жмых — в отдельную миску.
Сварите основу:
В кастрюлю налейте воду, добавьте ягодный жмых.
Доведите до кипения и варите 10 минут.
Добавьте мелиссу и гвоздику, варите ещё 5 минут.
Отключите огонь, настаивайте 30 минут.
Соберите морс:
Процедите отвар, добавьте сахар и перемешайте.
Влейте оставшийся сок с мякотью.
Остудите, уберите в холодильник на 2 часа.
Хитрости и советы:
Есть соковыжималка? Используйте её — сэкономите время.
Хотите сложнее вкус? Добавьте малину, вишню или бруснику.
При подаче бросьте в стакан пару кубиков льда и листик мелиссы — будет ещё ароматнее.
Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».
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