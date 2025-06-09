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Один глоток — и жару как рукой сняло: пошаговый рецепт домашнего морса из чёрной смородины

1:48
Еда

Летняя жара — повод налить себе не газировки, а домашнего морса. Он не только утоляет жажду, но и насыщает организм витаминами. Особенно если это морс из черной смородины с мелиссой — кисленький, освежающий и без капли варки ягоды.

чёрная смородина
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
чёрная смородина

Этот рецепт — не новый, а проверенный веками. На Руси морсы делали из клюквы, малины, смородины и других ягод, а фишка в том, что ягоды не варятся целиком — значит, сохраняется максимум пользы.

Что понадобится на 8 порций:

  • Черная смородина (свежая или замороженная) — 1 кг

  • Мелисса (свежая) — 5 веточек

  • Гвоздика — 1 штука

  • Сахар — 200 г

  • Вода — 3 литра

Как готовить:

  1. Подготовьте ягоды:

    • Замороженные немного разморозьте, свежие — промойте и переберите.

    • Измельчите смородину в блендере.

  2. Отделите сок:

    • Протрите ягодную массу через сито.

    • Сок и мякоть оставьте, жмых — в отдельную миску.

  3. Сварите основу:

    • В кастрюлю налейте воду, добавьте ягодный жмых.

    • Доведите до кипения и варите 10 минут.

    • Добавьте мелиссу и гвоздику, варите ещё 5 минут.

    • Отключите огонь, настаивайте 30 минут.

  4. Соберите морс:

    • Процедите отвар, добавьте сахар и перемешайте.

    • Влейте оставшийся сок с мякотью.

    • Остудите, уберите в холодильник на 2 часа.

Хитрости и советы:

  • Есть соковыжималка? Используйте её — сэкономите время.

  • Хотите сложнее вкус? Добавьте малину, вишню или бруснику.

  • При подаче бросьте в стакан пару кубиков льда и листик мелиссы — будет ещё ароматнее.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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