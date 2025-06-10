Гаджет, который экономит больше, чем акции в супермаркете: что умеет обычный вакууматор

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты думаешь, что вакууматор — это очередной “лишний” прибор, который займёт место и будет пылиться, подумай дважды. Этот компактный гаджет способен изменить то, как ты покупаешь, хранишь и готовишь продукты. А ещё — сэкономить деньги, нервы и время.

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Что такое вакууматор и как он работает

Вакууматор — это устройство, которое откачивает воздух из пакета с продуктом и герметично его запаивает. Таким образом, еда дольше остаётся свежей, не заветривается, не окисляется и не портится.

Работает он просто:

Кладёте продукт в специальный пакет. Вставляете край в вакууматор. Нажимаете кнопку. Через 5–10 секунд — готово: воздух удалён, пакет запаян.

Некоторые модели оснащены функцией “мокрый продукт” — это позволяет запаивать даже соусы, супы и тушёные блюда.

Зачем нужен вакууматор дома

Вот где он раскрывает себя по полной:

Заморозка без льда и запахов. Мясо, рыба, фарш, ягоды — всё сохраняется без лишнего льда и "ароматов морозилки".

Маринование. Под вакуумом маринад работает в 2–3 раза быстрее.

Заготовки впрок. Бульоны, полуфабрикаты, готовые блюда — легко приготовить на неделю вперёд.

Сыры и колбасы не заветриваются. Продукты остаются как из магазина.

Сырые овощи и зелень — без плесени и потери хруста.

Орехи, кофе, специи — без прогорклости.

Какие продукты можно вакуумировать

мясо, птица, рыба (сырые и приготовленные)

сыры и колбасы

овощи и фрукты

орехи, крупы, сыпучие продукты

зелень, травы

варёные блюда, соусы, супы (в моделях с функцией влажных продуктов)

А стоит ли его покупать

Да, стоит, если:

Вы покупаете продукты впрок

Делаете заготовки

Не любите выбрасывать еду

Часто готовите или питаетесь дома

Замораживаете ягоды, мясо, полуфабрикаты

Хотите меньше отходов и больше пользы

Цены начинаются от 2 000–3 000 рублей за простые модели. Есть ручные, компактные, а есть мощные стационарные — для тех, кто закупается и готовит партиями.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

