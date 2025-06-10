Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сельхозтехника станет доступнее: новый законопроект удивит всех
Ботокс, скальпель и немного магии: Плющенко сыграл сам с собой в поддавки
Едем по степям — и вдруг солёное озеро с эффектом Мёртвого моря
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок

Гаджет, который экономит больше, чем акции в супермаркете: что умеет обычный вакууматор

2:26
Еда

Если ты думаешь, что вакууматор — это очередной “лишний” прибор, который займёт место и будет пылиться, подумай дважды. Этот компактный гаджет способен изменить то, как ты покупаешь, хранишь и готовишь продукты. А ещё — сэкономить деньги, нервы и время.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Что такое вакууматор и как он работает

Вакууматор — это устройство, которое откачивает воздух из пакета с продуктом и герметично его запаивает. Таким образом, еда дольше остаётся свежей, не заветривается, не окисляется и не портится.

Работает он просто:

  1. Кладёте продукт в специальный пакет.

  2. Вставляете край в вакууматор.

  3. Нажимаете кнопку.

  4. Через 5–10 секунд — готово: воздух удалён, пакет запаян.

Некоторые модели оснащены функцией “мокрый продукт” — это позволяет запаивать даже соусы, супы и тушёные блюда.

Зачем нужен вакууматор дома

Вот где он раскрывает себя по полной:

  • Заморозка без льда и запахов. Мясо, рыба, фарш, ягоды — всё сохраняется без лишнего льда и "ароматов морозилки".

  • Маринование. Под вакуумом маринад работает в 2–3 раза быстрее.

  • Заготовки впрок. Бульоны, полуфабрикаты, готовые блюда — легко приготовить на неделю вперёд.

  • Сыры и колбасы не заветриваются. Продукты остаются как из магазина.

  • Сырые овощи и зелень — без плесени и потери хруста.

  • Орехи, кофе, специи — без прогорклости.

Какие продукты можно вакуумировать

  • мясо, птица, рыба (сырые и приготовленные)

  • сыры и колбасы

  • овощи и фрукты

  • орехи, крупы, сыпучие продукты

  • зелень, травы

  • варёные блюда, соусы, супы (в моделях с функцией влажных продуктов)

А стоит ли его покупать

Да, стоит, если:

  • Вы покупаете продукты впрок

  • Делаете заготовки

  • Не любите выбрасывать еду

  • Часто готовите или питаетесь дома

  • Замораживаете ягоды, мясо, полуфабрикаты

  • Хотите меньше отходов и больше пользы

Цены начинаются от 2 000–3 000 рублей за простые модели. Есть ручные, компактные, а есть мощные стационарные — для тех, кто закупается и готовит партиями.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Дроны-призраки и серые зоны: как россияне приближают крах обороны ВСУ — детали с фронта Дмитрий Плотников Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
АИ-92 под солнцем не справляется — мотор перегревается быстрее
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Не можете нормально спать из-за ночных судорог? Почему они вообще возникают и что делать
Особенности и отличия российских и постсоветских автозаводов: АвтоВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ и другие
Фитнес или головоломка? Как параллельное решение задач снижает эффективность тренировок
Кроты не выносят этот аромат — и даже самые стойкие сбегают за сутки
Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака
Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России
Чистим духовку без химии: секреты, которые стоит знать каждой хозяйке
Зеленский требует давления: Киев призвал США и ЕС заставить Москву к миру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.