Гаджет, который экономит больше, чем акции в супермаркете: что умеет обычный вакууматор

Если ты думаешь, что вакууматор — это очередной “лишний” прибор, который займёт место и будет пылиться, подумай дважды. Этот компактный гаджет способен изменить то, как ты покупаешь, хранишь и готовишь продукты. А ещё — сэкономить деньги, нервы и время.
Вакууматор — это устройство, которое откачивает воздух из пакета с продуктом и герметично его запаивает. Таким образом, еда дольше остаётся свежей, не заветривается, не окисляется и не портится.
Работает он просто:
Кладёте продукт в специальный пакет.
Вставляете край в вакууматор.
Нажимаете кнопку.
Через 5–10 секунд — готово: воздух удалён, пакет запаян.
Некоторые модели оснащены функцией “мокрый продукт” — это позволяет запаивать даже соусы, супы и тушёные блюда.
Вот где он раскрывает себя по полной:
Заморозка без льда и запахов. Мясо, рыба, фарш, ягоды — всё сохраняется без лишнего льда и "ароматов морозилки".
Маринование. Под вакуумом маринад работает в 2–3 раза быстрее.
Заготовки впрок. Бульоны, полуфабрикаты, готовые блюда — легко приготовить на неделю вперёд.
Сыры и колбасы не заветриваются. Продукты остаются как из магазина.
Сырые овощи и зелень — без плесени и потери хруста.
Орехи, кофе, специи — без прогорклости.
мясо, птица, рыба (сырые и приготовленные)
сыры и колбасы
овощи и фрукты
орехи, крупы, сыпучие продукты
зелень, травы
варёные блюда, соусы, супы (в моделях с функцией влажных продуктов)
Да, стоит, если:
Вы покупаете продукты впрок
Делаете заготовки
Не любите выбрасывать еду
Часто готовите или питаетесь дома
Замораживаете ягоды, мясо, полуфабрикаты
Хотите меньше отходов и больше пользы
Цены начинаются от 2 000–3 000 рублей за простые модели. Есть ручные, компактные, а есть мощные стационарные — для тех, кто закупается и готовит партиями.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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