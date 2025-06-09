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Забудьте про ежедневную готовку: эти заготовки делают ужин делом пяти минут

2:34
Еда

Когда не хочется готовить, но хочется есть — побеждают заготовки. И если у вас есть вакууматор и морозилка, вы вооружены лучше любого ресторана. Один вечер — и неделя ужинов, обедов и перекусов у вас под рукой.

Морозильная камера с продуктами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морозильная камера с продуктами

Важно: замораживать можно не всё подряд. Некоторые продукты теряют вкус и текстуру. А вот эти 7 заготовок сохраняют и свежесть, и аромат, и структуру — проверено!

1. Фарш с секретом

Смешайте мясной фарш с луком, специями и зеленью. Завакуумируйте порционно по 300–400 г. Можно использовать для котлет, тефтелей, соуса или начинки.

Совет: сделайте сразу несколько вариантов — с курицей, индейкой и говядиной. Подпишите пакеты маркером.

2. Овощная основа для супа

Морковь, лук, корень сельдерея, чеснок, болгарский перец — всё нарезать, обжарить до полуготовности и остудить. Завакуумировать. Отлично подойдёт для борща, щей и даже соуса.

3. Маринованная курица или рыба

Замаринуйте филе курицы или лосося прямо в пакете с лимонным соком, чесноком, розмарином и маслом. Завакуумируйте и заморозьте. Потом достали — и сразу в духовку или на сковороду. Ужин — за 20 минут.

4. Пельмени или вареники (ручной лепки!)

Слепите, выложите на доску, заморозьте, потом только после этого вакуумируйте, чтобы не слиплись. Хранить можно до 3 месяцев.

5. Фруктовое пюре или ягоды

Ягоды целиком — просто промойте, обсушите и распределите порциями. А пюре (яблочное, клубничное, малиновое) — отличная основа для смузи, каш и десертов.

Совет: не добавляйте сахар — заморозка сохранит вкус, как есть.

6. Домашний бульон

Отварите куриный или овощной бульон, остудите, процедите и разлейте по вакуумным пакетам. Идеально, если порционно — по 250–500 мл. Отличная база на случай, когда всё лень.

7. Готовая паста или лапша

Аль денте, с каплей масла, без соуса. Завакуумируйте и заморозьте. Под рукой всегда будет база под любое блюдо: за 2 минуты на сковороде — и готово.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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