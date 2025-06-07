Кекс без сахара, от которого не оторваться: лимонный аромат, йогурт и ни грамма вины

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты обожаешь пышную домашнюю выпечку с ароматом лимона, но стараешься избегать сахара, этот рецепт — именно то, что нужно. Лимонный кекс с йогуртом и оливковым маслом получается мягким, освежающим и умеренно сладким, а приготовить его под силу даже новичку.

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный кекс

В чём особенность рецепта

Это не просто кекс — это здоровая альтернатива классической выпечке. Вместо сахара здесь — мёд, а насыщенный вкус обеспечивают лимонный сок, цедра и нежный йогурт. Плотная, но лёгкая текстура делает его идеальным и на завтрак, и к полднику, и даже к чаю на вечер.

Ингредиенты (на 10 порций)

3 яйца

160-180 г мёда

Цедра 2 лимонов

80 мл лимонного сока

120 мл оливкового масла

200 г йогурта (2% жирности)

250 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соды

Щепотка соли

Как готовить

В глубокой миске взбей яйца с мёдом. Добавь лимонную цедру, сок, масло и йогурт. Хорошо перемешай. Просей муку с разрыхлителем, содой и солью. Добавь в основную смесь, перемешай лопаткой. Переложи в форму для кекса. Выпекай при 170°C (режим "вентилятор") 40-45 минут. Проверь готовность шпажкой. Оставь немного остыть перед тем, как вынуть из формы.

При желании можно добавить лёгкую лимонную глазурь, но даже без неё кекс восхитителен.

Полезные советы и замены

Вместо оливкового масла - кокосовое.

Вместо мёда - сироп агавы или кленовый.

Хранение : при комнатной температуре — 2-3 дня в герметичном контейнере, в холодильнике — до 5 дней, в морозилке — до 2 месяцев.



Пищевая ценность на порцию

Калорийность: 279 ккал

Белки: 6,1 г

Углеводы: 33,4 г

Жиры: 14,1 г

3 факта для вдохновения

Йогурт в выпечке делает её не только мягче, но и снижает гликемическую нагрузку.

Мёд при нагревании теряет часть витаминов, но сохраняет аромат и служит хорошей альтернативой сахару.

Лимонный сок в тесте активирует соду и разрыхлитель, помогая кексу стать особенно воздушным.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



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