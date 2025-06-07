Кекс без сахара, от которого не оторваться: лимонный аромат, йогурт и ни грамма вины

Если ты обожаешь пышную домашнюю выпечку с ароматом лимона, но стараешься избегать сахара, этот рецепт — именно то, что нужно. Лимонный кекс с йогуртом и оливковым маслом получается мягким, освежающим и умеренно сладким, а приготовить его под силу даже новичку.
Это не просто кекс — это здоровая альтернатива классической выпечке. Вместо сахара здесь — мёд, а насыщенный вкус обеспечивают лимонный сок, цедра и нежный йогурт. Плотная, но лёгкая текстура делает его идеальным и на завтрак, и к полднику, и даже к чаю на вечер.
3 яйца
160-180 г мёда
Цедра 2 лимонов
80 мл лимонного сока
120 мл оливкового масла
200 г йогурта (2% жирности)
250 г муки
2 ч. л. разрыхлителя
1/4 ч. л. соды
Щепотка соли
В глубокой миске взбей яйца с мёдом.
Добавь лимонную цедру, сок, масло и йогурт. Хорошо перемешай.
Просей муку с разрыхлителем, содой и солью. Добавь в основную смесь, перемешай лопаткой.
Переложи в форму для кекса.
Выпекай при 170°C (режим "вентилятор") 40-45 минут.
Проверь готовность шпажкой. Оставь немного остыть перед тем, как вынуть из формы.
При желании можно добавить лёгкую лимонную глазурь, но даже без неё кекс восхитителен.
Вместо оливкового масла - кокосовое.
Вместо мёда - сироп агавы или кленовый.
Хранение:
при комнатной температуре — 2-3 дня в герметичном контейнере,
в холодильнике — до 5 дней,
в морозилке — до 2 месяцев.
Калорийность: 279 ккал
Белки: 6,1 г
Углеводы: 33,4 г
Жиры: 14,1 г
Йогурт в выпечке делает её не только мягче, но и снижает гликемическую нагрузку.
Мёд при нагревании теряет часть витаминов, но сохраняет аромат и служит хорошей альтернативой сахару.
Лимонный сок в тесте активирует соду и разрыхлитель, помогая кексу стать особенно воздушным.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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