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Кекс без сахара, от которого не оторваться: лимонный аромат, йогурт и ни грамма вины

2:38
Еда

Если ты обожаешь пышную домашнюю выпечку с ароматом лимона, но стараешься избегать сахара, этот рецепт — именно то, что нужно. Лимонный кекс с йогуртом и оливковым маслом получается мягким, освежающим и умеренно сладким, а приготовить его под силу даже новичку.

Лимонный кекс
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонный кекс

В чём особенность рецепта

Это не просто кекс — это здоровая альтернатива классической выпечке. Вместо сахара здесь — мёд, а насыщенный вкус обеспечивают лимонный сок, цедра и нежный йогурт. Плотная, но лёгкая текстура делает его идеальным и на завтрак, и к полднику, и даже к чаю на вечер.

Ингредиенты (на 10 порций)

  • 3 яйца

  • 160-180 г мёда

  • Цедра 2 лимонов

  • 80 мл лимонного сока

  • 120 мл оливкового масла

  • 200 г йогурта (2% жирности)

  • 250 г муки

  • 2 ч. л. разрыхлителя

  • 1/4 ч. л. соды

  • Щепотка соли

Как готовить

  1. В глубокой миске взбей яйца с мёдом.

  2. Добавь лимонную цедру, сок, масло и йогурт. Хорошо перемешай.

  3. Просей муку с разрыхлителем, содой и солью. Добавь в основную смесь, перемешай лопаткой.

  4. Переложи в форму для кекса.

  5. Выпекай при 170°C (режим "вентилятор") 40-45 минут.

  6. Проверь готовность шпажкой. Оставь немного остыть перед тем, как вынуть из формы.

При желании можно добавить лёгкую лимонную глазурь, но даже без неё кекс восхитителен.

Полезные советы и замены

  • Вместо оливкового масла - кокосовое.

  • Вместо мёда - сироп агавы или кленовый.

  • Хранение:

    • при комнатной температуре — 2-3 дня в герметичном контейнере,

    • в холодильнике — до 5 дней,

    • в морозилке — до 2 месяцев.

Пищевая ценность на порцию

  • Калорийность: 279 ккал

  • Белки: 6,1 г

  • Углеводы: 33,4 г

  • Жиры: 14,1 г

3 факта для вдохновения

  • Йогурт в выпечке делает её не только мягче, но и снижает гликемическую нагрузку.

  • Мёд при нагревании теряет часть витаминов, но сохраняет аромат и служит хорошей альтернативой сахару.

  • Лимонный сок в тесте активирует соду и разрыхлитель, помогая кексу стать особенно воздушным.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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