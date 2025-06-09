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Этот десерт тает в руках и в сердце: как приготовить клубнику в шоколаде за 10 минут

1:21
Еда

Когда хочется побаловать себя или порадовать близких — клубника в шоколаде всегда срабатывает. Это и красиво, и вкусно, и совсем несложно. А главное — ощущение праздника появляется уже в процессе.

клубника в шоколаде
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
клубника в шоколаде

Что понадобится:

  • 200 г свежей клубники

  • 150 г тёмного шоколада

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • Зубочистки или деревянные шпажки

  • Пергаментная бумага

Как готовить:

  1. Промойте ягоды и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Влага — главный враг хрустящей шоколадной корочки.

  2. Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в микроволновке.

  3. Добавьте сливочное масло — оно сделает массу гладкой и блестящей.

  4. Наденьте клубнику на шпажки или держите за хвостик.

  5. Аккуратно окунайте ягоды в шоколад, почти до верха.

  6. Стряхните излишки и разложите на пергамент.

  7. Чтобы десерт быстрее застыл, уберите в холодильник на 15–20 минут.

Где и как подать:

  • На романтический вечер

  • К детскому празднику

  • Вместо торта — на праздничный стол

  • Или просто — в пятницу вечером, под любимый сериал

Добавьте немного фантазии — посыпки, орехи, кокос или белый шоколад. Получите не только десерт, но и эмоцию.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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