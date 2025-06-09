Этот десерт тает в руках и в сердце: как приготовить клубнику в шоколаде за 10 минут

Когда хочется побаловать себя или порадовать близких — клубника в шоколаде всегда срабатывает. Это и красиво, и вкусно, и совсем несложно. А главное — ощущение праздника появляется уже в процессе.
200 г свежей клубники
150 г тёмного шоколада
1 ст. л. сливочного масла
Зубочистки или деревянные шпажки
Пергаментная бумага
Промойте ягоды и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Влага — главный враг хрустящей шоколадной корочки.
Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в микроволновке.
Добавьте сливочное масло — оно сделает массу гладкой и блестящей.
Наденьте клубнику на шпажки или держите за хвостик.
Аккуратно окунайте ягоды в шоколад, почти до верха.
Стряхните излишки и разложите на пергамент.
Чтобы десерт быстрее застыл, уберите в холодильник на 15–20 минут.
На романтический вечер
К детскому празднику
Вместо торта — на праздничный стол
Или просто — в пятницу вечером, под любимый сериал
Добавьте немного фантазии — посыпки, орехи, кокос или белый шоколад. Получите не только десерт, но и эмоцию.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.