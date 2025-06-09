Этот десерт тает в руках и в сердце: как приготовить клубнику в шоколаде за 10 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется побаловать себя или порадовать близких — клубника в шоколаде всегда срабатывает. Это и красиво, и вкусно, и совсем несложно. А главное — ощущение праздника появляется уже в процессе.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain клубника в шоколаде

Что понадобится:

200 г свежей клубники

150 г тёмного шоколада

1 ст. л. сливочного масла

Зубочистки или деревянные шпажки

Пергаментная бумага

Как готовить:

Промойте ягоды и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Влага — главный враг хрустящей шоколадной корочки. Поломайте шоколад и растопите на водяной бане или в микроволновке. Добавьте сливочное масло — оно сделает массу гладкой и блестящей. Наденьте клубнику на шпажки или держите за хвостик. Аккуратно окунайте ягоды в шоколад, почти до верха. Стряхните излишки и разложите на пергамент. Чтобы десерт быстрее застыл, уберите в холодильник на 15–20 минут.

Где и как подать:

На романтический вечер

К детскому празднику

Вместо торта — на праздничный стол

Или просто — в пятницу вечером, под любимый сериал

Добавьте немного фантазии — посыпки, орехи, кокос или белый шоколад. Получите не только десерт, но и эмоцию.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



