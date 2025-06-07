Цуккини больше не скучны: итальянская хитрость превращает их в кулинарный шедевр

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара накрывает с головой, а стоять у плиты совсем не хочется, на помощь приходят лёгкие блюда с ярким вкусом. Одно из таких — цуккини с начинкой капрезе. Это удачная летняя импровизация на основе классического итальянского салата из томатов, моцареллы и базилика, дополненная запечёнными овощами и домашним песто.

Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ капрезе

Что это за блюдо

Цуккини здесь выступают в роли съедобных "лодочек" — их запекают в духовке или аэрогриле до золотистой мягкости, а потом начиняют сочной смесью из моцареллы и помидоров, приправленной свежим базиликом и оливковым маслом. Завершает композицию ароматный соус, напоминающий песто, но с добавлением хлеба — для текстуры.

Такое блюдо отлично подойдёт как:

холодная или тёплая закуска,

лёгкий обед,

гарнир к рыбе или курице.

Ингредиенты на 2 порции:

2 цуккини (примерно 400 г)

100 г моцареллы (лучше буффало или отжатая фиор ди латте)

10 спелых помидоров черри

1 пучок свежего базилика

20 г пармезана (кусочками)

10 г чёрствого хлеба (без корки)

1/2 зубчика чеснока

Оливковое масло extra virgin — по вкусу

Соль — по вкусу

(по желанию) щепотка острого перца

Пошаговый рецепт

1. Подготовка цуккини

Вымойте овощи, отрежьте кончики и разрежьте вдоль. Ложкой удалите сердцевину с семенами — получится лодочка. Смажьте оливковым маслом. Запекайте в аэрогриле 15-17 минут при 200°C или в духовке 20-25 минут, пока не станут мягкими и слегка румяными.

2. Приготовление начинки

Нарежьте моцареллу кубиками и дайте стечь лишней жидкости. Помидоры нарежьте на мелкие кусочки. Смешайте их в миске, добавьте рваный руками базилик, соль и немного масла.

3. Быстрый соус

В блендере соедините несколько листочков базилика, пармезан, хлеб, чеснок и масло. Измельчите до состояния густого пюре — оно станет основой и "крышкой" для начинки.

4. Сборка

В форму для запекания выложите лодочки из цуккини. В каждую — немного соуса, затем капрезе-начинку, сверху ещё ложку соуса. Верните в аэрогриль или духовку на 8-10 минут, чтобы сыр расплавился, а верх слегка подрумянился.

Несколько интересных фактов

Цуккини — "кулинарный хамелеон": они прекрасно сочетаются с сырами, мясом, рыбой и даже фруктами, оставаясь нейтральными по вкусу. Капрезе — символ итальянского флага: красные помидоры, белая моцарелла и зелёный базилик отражают цвета триколора. Вариации песто — национальная гордость Лигурии, но в каждой итальянской семье — свой способ приготовления, вплоть до добавления хлеба или даже миндаля.

Уточнения

Капре́зе (итал. caprese, нескл., ср. р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика.



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