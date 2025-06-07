Цуккини больше не скучны: итальянская хитрость превращает их в кулинарный шедевр

Когда жара накрывает с головой, а стоять у плиты совсем не хочется, на помощь приходят лёгкие блюда с ярким вкусом. Одно из таких — цуккини с начинкой капрезе. Это удачная летняя импровизация на основе классического итальянского салата из томатов, моцареллы и базилика, дополненная запечёнными овощами и домашним песто.
Цуккини здесь выступают в роли съедобных "лодочек" — их запекают в духовке или аэрогриле до золотистой мягкости, а потом начиняют сочной смесью из моцареллы и помидоров, приправленной свежим базиликом и оливковым маслом. Завершает композицию ароматный соус, напоминающий песто, но с добавлением хлеба — для текстуры.
Такое блюдо отлично подойдёт как:
холодная или тёплая закуска,
лёгкий обед,
гарнир к рыбе или курице.
2 цуккини (примерно 400 г)
100 г моцареллы (лучше буффало или отжатая фиор ди латте)
10 спелых помидоров черри
1 пучок свежего базилика
20 г пармезана (кусочками)
10 г чёрствого хлеба (без корки)
1/2 зубчика чеснока
Оливковое масло extra virgin — по вкусу
Соль — по вкусу
(по желанию) щепотка острого перца
Вымойте овощи, отрежьте кончики и разрежьте вдоль. Ложкой удалите сердцевину с семенами — получится лодочка. Смажьте оливковым маслом. Запекайте в аэрогриле 15-17 минут при 200°C или в духовке 20-25 минут, пока не станут мягкими и слегка румяными.
Нарежьте моцареллу кубиками и дайте стечь лишней жидкости. Помидоры нарежьте на мелкие кусочки. Смешайте их в миске, добавьте рваный руками базилик, соль и немного масла.
В блендере соедините несколько листочков базилика, пармезан, хлеб, чеснок и масло. Измельчите до состояния густого пюре — оно станет основой и "крышкой" для начинки.
В форму для запекания выложите лодочки из цуккини. В каждую — немного соуса, затем капрезе-начинку, сверху ещё ложку соуса. Верните в аэрогриль или духовку на 8-10 минут, чтобы сыр расплавился, а верх слегка подрумянился.
Цуккини — "кулинарный хамелеон": они прекрасно сочетаются с сырами, мясом, рыбой и даже фруктами, оставаясь нейтральными по вкусу.
Капрезе — символ итальянского флага: красные помидоры, белая моцарелла и зелёный базилик отражают цвета триколора.
Вариации песто — национальная гордость Лигурии, но в каждой итальянской семье — свой способ приготовления, вплоть до добавления хлеба или даже миндаля.
Капре́зе (итал. caprese, нескл., ср. р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика.
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