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Цуккини больше не скучны: итальянская хитрость превращает их в кулинарный шедевр

3:07
Еда

Когда жара накрывает с головой, а стоять у плиты совсем не хочется, на помощь приходят лёгкие блюда с ярким вкусом. Одно из таких — цуккини с начинкой капрезе. Это удачная летняя импровизация на основе классического итальянского салата из томатов, моцареллы и базилика, дополненная запечёнными овощами и домашним песто.

капрезе
Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
капрезе

Что это за блюдо

Цуккини здесь выступают в роли съедобных "лодочек" — их запекают в духовке или аэрогриле до золотистой мягкости, а потом начиняют сочной смесью из моцареллы и помидоров, приправленной свежим базиликом и оливковым маслом. Завершает композицию ароматный соус, напоминающий песто, но с добавлением хлеба — для текстуры.

Такое блюдо отлично подойдёт как:

  • холодная или тёплая закуска,

  • лёгкий обед,

  • гарнир к рыбе или курице.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 цуккини (примерно 400 г)

  • 100 г моцареллы (лучше буффало или отжатая фиор ди латте)

  • 10 спелых помидоров черри

  • 1 пучок свежего базилика

  • 20 г пармезана (кусочками)

  • 10 г чёрствого хлеба (без корки)

  • 1/2 зубчика чеснока

  • Оливковое масло extra virgin — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • (по желанию) щепотка острого перца

Пошаговый рецепт

1. Подготовка цуккини

Вымойте овощи, отрежьте кончики и разрежьте вдоль. Ложкой удалите сердцевину с семенами — получится лодочка. Смажьте оливковым маслом. Запекайте в аэрогриле 15-17 минут при 200°C или в духовке 20-25 минут, пока не станут мягкими и слегка румяными.

2. Приготовление начинки

Нарежьте моцареллу кубиками и дайте стечь лишней жидкости. Помидоры нарежьте на мелкие кусочки. Смешайте их в миске, добавьте рваный руками базилик, соль и немного масла.

3. Быстрый соус

В блендере соедините несколько листочков базилика, пармезан, хлеб, чеснок и масло. Измельчите до состояния густого пюре — оно станет основой и "крышкой" для начинки.

4. Сборка

В форму для запекания выложите лодочки из цуккини. В каждую — немного соуса, затем капрезе-начинку, сверху ещё ложку соуса. Верните в аэрогриль или духовку на 8-10 минут, чтобы сыр расплавился, а верх слегка подрумянился.

Несколько интересных фактов

  1. Цуккини — "кулинарный хамелеон": они прекрасно сочетаются с сырами, мясом, рыбой и даже фруктами, оставаясь нейтральными по вкусу.

  2. Капрезе — символ итальянского флага: красные помидоры, белая моцарелла и зелёный базилик отражают цвета триколора.

  3. Вариации песто — национальная гордость Лигурии, но в каждой итальянской семье — свой способ приготовления, вплоть до добавления хлеба или даже миндаля.

Уточнения

Капре́зе (итал. caprese, нескл., ср. р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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