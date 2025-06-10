Хруст снаружи, мягкость внутри: как добиться идеальной текстуры курицы с кефирным маринадом

Забудьте про сложные соусы и дорогие специи. Кефирный маринад — это тот самый секрет, который превращает обычную курицу в сочное, нежное и ароматное блюдо. Причём без лишних усилий и затрат.
Этот способ идеален для духовки, гриля и, конечно, летнего шашлыка.
На 1 кг курицы возьмите:
300 мл кефира
1 крупную луковицу
4–5 зубчиков чеснока
2 ч. л. горчицы
1 ст. л. приправы карри (не острой)
соль и перец — по вкусу
Лук и чеснок натрите на мелкой тёрке — получится ароматная основа.
Добавьте к ней горчицу и карри, перемешайте.
Влейте кефир, снова перемешайте до однородности.
Посолите, поперчите.
Выложите курицу в маринад — всё мясо должно быть покрыто соусом.
Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь (8–12 часов).
Разогрейте духовку до 200 °C
Выложите курицу на противень
Сверху смажьте остатками маринада
Запекайте 40–50 минут до золотистой корочки
Можно готовить на решётке, в форме или даже на шампурах — в любом случае результат будет беспроигрышным.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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