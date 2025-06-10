Хруст снаружи, мягкость внутри: как добиться идеальной текстуры курицы с кефирным маринадом

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте про сложные соусы и дорогие специи. Кефирный маринад — это тот самый секрет, который превращает обычную курицу в сочное, нежное и ароматное блюдо. Причём без лишних усилий и затрат.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Куриная тушка

Этот способ идеален для духовки, гриля и, конечно, летнего шашлыка.

Что нужно для идеального маринада:

На 1 кг курицы возьмите:

300 мл кефира

1 крупную луковицу

4–5 зубчиков чеснока

2 ч. л. горчицы

1 ст. л. приправы карри (не острой)

соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Лук и чеснок натрите на мелкой тёрке — получится ароматная основа. Добавьте к ней горчицу и карри, перемешайте. Влейте кефир, снова перемешайте до однородности. Посолите, поперчите. Выложите курицу в маринад — всё мясо должно быть покрыто соусом. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь (8–12 часов).

Как запечь:

Разогрейте духовку до 200 °C

Выложите курицу на противень

Сверху смажьте остатками маринада

Запекайте 40–50 минут до золотистой корочки

Можно готовить на решётке, в форме или даже на шампурах — в любом случае результат будет беспроигрышным.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



