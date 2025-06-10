Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производители в ярости: новый закон может вытеснить иностранные бренды с прилавков
Небо в огне, рассвета не видно: Киев накрыл густой черный дым после ночного удара
Ты не видишь подвоха — и именно на это они рассчитывают: как работают современные перекупы
Этот ритуал летом совершают все — и этим же убивают кондиционер: как правильно охлаждать салон
Возвращение кочевника: россиянин провёл два года в Азии и загрустил, приехав обратно в Россию
Пенсионные выплаты сдвинут из-за Дня России: когда ждать деньги
Холодильник как повар: как ночное ожидание превращает блюда в деликатес
Вы делите постель не с тем, о ком думаете: кто на самом деле живёт на вашем лице и под одеялом
Хрупкость изнутри: маленькие ошибки, которые ломают даже самые крепкие ногти

Хруст снаружи, мягкость внутри: как добиться идеальной текстуры курицы с кефирным маринадом

1:26
Еда

Забудьте про сложные соусы и дорогие специи. Кефирный маринад — это тот самый секрет, который превращает обычную курицу в сочное, нежное и ароматное блюдо. Причём без лишних усилий и затрат.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

Этот способ идеален для духовки, гриля и, конечно, летнего шашлыка.

Что нужно для идеального маринада:

На 1 кг курицы возьмите:

  • 300 мл кефира

  • 1 крупную луковицу

  • 4–5 зубчиков чеснока

  • 2 ч. л. горчицы

  • 1 ст. л. приправы карри (не острой)

  • соль и перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Лук и чеснок натрите на мелкой тёрке — получится ароматная основа.

  2. Добавьте к ней горчицу и карри, перемешайте.

  3. Влейте кефир, снова перемешайте до однородности.

  4. Посолите, поперчите.

  5. Выложите курицу в маринад — всё мясо должно быть покрыто соусом.

  6. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше — на ночь (8–12 часов).

Как запечь:

  • Разогрейте духовку до 200 °C

  • Выложите курицу на противень

  • Сверху смажьте остатками маринада

  • Запекайте 40–50 минут до золотистой корочки

Можно готовить на решётке, в форме или даже на шампурах — в любом случае результат будет беспроигрышным.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Последние материалы
Производители в ярости: новый закон может вытеснить иностранные бренды с прилавков
Небо в огне, рассвета не видно: Киев накрыл густой черный дым после ночного удара
Ты не видишь подвоха — и именно на это они рассчитывают: как работают современные перекупы
Этот ритуал летом совершают все — и этим же убивают кондиционер: как правильно охлаждать салон
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву?
Возвращение кочевника: россиянин провёл два года в Азии и загрустил, приехав обратно в Россию
Пенсионные выплаты сдвинут из-за Дня России: когда ждать деньги
Холодильник как повар: как ночное ожидание превращает блюда в деликатес
Вы делите постель не с тем, о ком думаете: кто на самом деле живёт на вашем лице и под одеялом
Хрупкость изнутри: маленькие ошибки, которые ломают даже самые крепкие ногти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.