Хруст, который решает всё: как редиска превращает простые блюда в кулинарное лето

Хруст, лёгкая остринка и свежесть — кажется, редиска создана для лета. Но чаще всего ей достаётся роль второго плана. А зря! Эксперты уверены: этот скромный корнеплод может вытянуть всё блюдо на себе — и делает это вкусно.
Простой, ароматный и идеальный в жару:
печёная свекла
свежий огурец
редис
немного сельдерея
нежирный йогурт
Всё нарезать, смешать и охладить. Лёгкий, кисленький и бодрящий суп — отличный старт для летнего обеда.
Золотистый молодой картофель в сочетании с:
редиской
огурцами
листовым миксом
йогуртово-фетовым соусом с зеленью и лимоном
Такой салат станет полноценным ужином, особенно если подать его слегка тёплым.
Оригинальная заправка — из лимонного сока и наршараба — делает этот салат пикантным и бодрящим.
Отлично сочетается с:
редисом
авокадо
апельсином или грейпфрутом
Идеально для тех, кто считает калории, но не хочет отказываться от вкуса.
Всего 4 ингредиента:
редис
шарики моцареллы
свежая мята
капля бальзамика и оливкового масла
Летняя тарелка на 5 минут — и никакого майонеза.
Для тех, кто любит плотные перекусы:
обжаренная куриная печень с луком, чесноком и зирой
немного коньяка для аромата
ломтики варёного яйца
свежая редиска
поджаренный хлеб
Можно на завтрак, можно на ужин — в любом случае будет эффектно.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. По современной классификации в отдельный ботанический таксон не выделяется, но представляет собой сортогруппу в составе подвида Редька дикая подвид посевная (лат. Raphanus raphanistrum subsp. sativus).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.