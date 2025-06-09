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Хруст, который решает всё: как редиска превращает простые блюда в кулинарное лето

1:58
Еда

Хруст, лёгкая остринка и свежесть — кажется, редиска создана для лета. Но чаще всего ей достаётся роль второго плана. А зря! Эксперты уверены: этот скромный корнеплод может вытянуть всё блюдо на себе — и делает это вкусно.

Редис
Фото: Freepik by zerbaijan_stockers
Редис

1. Холодник с редисом и йогуртом — суп, который освежает

Простой, ароматный и идеальный в жару:

  • печёная свекла

  • свежий огурец

  • редис

  • немного сельдерея

  • нежирный йогурт

Всё нарезать, смешать и охладить. Лёгкий, кисленький и бодрящий суп — отличный старт для летнего обеда.

2. Картофельный салат с фетой и редиской — сытно и ярко

Золотистый молодой картофель в сочетании с:

  • редиской

  • огурцами

  • листовым миксом

  • йогуртово-фетовым соусом с зеленью и лимоном

Такой салат станет полноценным ужином, особенно если подать его слегка тёплым.

3. Лёгкий салат с редисом, авокадо и цитрусами

Оригинальная заправка — из лимонного сока и наршараба — делает этот салат пикантным и бодрящим.

Отлично сочетается с:

  • редисом

  • авокадо

  • апельсином или грейпфрутом

Идеально для тех, кто считает калории, но не хочет отказываться от вкуса.

4. Редис, моцарелла и мята — освежающая закуска

Всего 4 ингредиента:

  • редис

  • шарики моцареллы

  • свежая мята

  • капля бальзамика и оливкового масла

Летняя тарелка на 5 минут — и никакого майонеза.

5. Тост с печенью и редисом — необычно и вкусно

Для тех, кто любит плотные перекусы:

  • обжаренная куриная печень с луком, чесноком и зирой

  • немного коньяка для аромата

  • ломтики варёного яйца

  • свежая редиска

  • поджаренный хлеб

Можно на завтрак, можно на ужин — в любом случае будет эффектно.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. По современной классификации в отдельный ботанический таксон не выделяется, но представляет собой сортогруппу в составе подвида Редька дикая подвид посевная (лат. Raphanus raphanistrum subsp. sativus).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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