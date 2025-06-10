Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда лучший десерт — это не пирог и не торт, а банановый коктейль, который можно сделать хоть ночью. Всего 3 ингредиента, никакой мороки — и у вас в руках бархатистый напиток, сладкий без сахара.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банановый латте

Что понадобится:

160 г ванильного мороженого

2 ст. л. молока

1 спелый банан

А дальше — просто магия.

Как готовить:

Выложите мороженое в герметичную банку, залейте молоком. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре, чтобы масса стала мягкой. Тем временем превратите банан в пюре — вилкой или через сито. Добавьте пюре в банку и встряхните как следует в течение минуты. Размешайте до полной однородности. Перелейте в бокалы, украсьте — и можно наслаждаться!

Идеи для вкуса:

карамельный или шоколадный сироп

ягодная прослойка

шапка из взбитых сливок

ломтики банана или клубники сверху

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.



