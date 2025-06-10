Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося
Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете
Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций
Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату
Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс
Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека
Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют
Помидоры не краснеют от счастья: почему самый вкусный урожай срывают зелёным
Летние хитрости для тех, кто хочет скрыть объемные руки: 6 стильных решений, которые работают

Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето

1:00
Еда

Иногда лучший десерт — это не пирог и не торт, а банановый коктейль, который можно сделать хоть ночью. Всего 3 ингредиента, никакой мороки — и у вас в руках бархатистый напиток, сладкий без сахара.

Банановый латте
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банановый латте

Что понадобится:

  • 160 г ванильного мороженого

  • 2 ст. л. молока

  • 1 спелый банан

А дальше — просто магия.

Как готовить:

  1. Выложите мороженое в герметичную банку, залейте молоком.

  2. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре, чтобы масса стала мягкой.

  3. Тем временем превратите банан в пюре — вилкой или через сито.

  4. Добавьте пюре в банку и встряхните как следует в течение минуты.

  5. Размешайте до полной однородности.

  6. Перелейте в бокалы, украсьте — и можно наслаждаться!

Идеи для вкуса:

  • карамельный или шоколадный сироп

  • ягодная прослойка

  • шапка из взбитых сливок

  • ломтики банана или клубники сверху

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося
Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву
Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете
Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций
Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето
Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату
Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс
Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека
Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют
Помидоры не краснеют от счастья: почему самый вкусный урожай срывают зелёным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.