Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето

Иногда лучший десерт — это не пирог и не торт, а банановый коктейль, который можно сделать хоть ночью. Всего 3 ингредиента, никакой мороки — и у вас в руках бархатистый напиток, сладкий без сахара.
160 г ванильного мороженого
2 ст. л. молока
1 спелый банан
А дальше — просто магия.
Выложите мороженое в герметичную банку, залейте молоком.
Оставьте на 15 минут при комнатной температуре, чтобы масса стала мягкой.
Тем временем превратите банан в пюре — вилкой или через сито.
Добавьте пюре в банку и встряхните как следует в течение минуты.
Размешайте до полной однородности.
Перелейте в бокалы, украсьте — и можно наслаждаться!
карамельный или шоколадный сироп
ягодная прослойка
шапка из взбитых сливок
ломтики банана или клубники сверху
Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
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