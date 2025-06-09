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Новый вкус, который разрывает шаблоны: трендовая закуска из зелёной алычи

1:33
Еда

Забудьте про банальные малосольные огурцы. Главная закуска лета 2025 — молодая зелёная алыча с солью. Этот гастротренд уже подхватили в соцсетях, а шефы включают его в летние меню.

Алыча
Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алыча

Что это за хит

В Турции и Узбекистане зелёную сливу с солью давно подают к столу, как мы — солёные огурцы. Но теперь и российские фуды подсели на кислый вкус с восточным характером. Особенно громко о блюде заявил шеф-повар Виталий Истомин, поделившись рецептом в своём Telegram.

Как готовить

Вариант №1: маринованная алыча за час

  • Промойте молодые плоды

  • Слегка «отбейте» (удобно — тыльной стороной ножа)

  • Посыпьте крупной солью

  • Добавьте ароматные травы, сок лайма или лимона, немного наршараба (гранатового соуса)

  • Всё перемешайте и оставьте мариноваться на 30–60 минут

Через час — на стол! Хрустит, освежает и вызывает зависимость.

Вариант №2: по-простому и вкусно

Подайте алычу в охапке: вприкуску с солью и дольками лимона. Хотите удивить — слегка заморозьте плоды. Это сделает вкус ярче, а текстуру — интереснее.

Почему это не просто вкусно

Недозрелая алыча — настоящий заряд пользы:

  • богата органическими кислотами

  • содержит витамины и антиоксиданты

  • помогает укреплять иммунитет

А главное — это необычно, эффектно и очень по-летнему.

Уточнения

Алыча́ — плодовое деревянистое растение; вид рода Слива подсемейства Сливовые семейства Розовые. Одна из исходных форм сливы домашней.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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