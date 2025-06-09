Новый вкус, который разрывает шаблоны: трендовая закуска из зелёной алычи

Забудьте про банальные малосольные огурцы. Главная закуска лета 2025 — молодая зелёная алыча с солью. Этот гастротренд уже подхватили в соцсетях, а шефы включают его в летние меню.
В Турции и Узбекистане зелёную сливу с солью давно подают к столу, как мы — солёные огурцы. Но теперь и российские фуды подсели на кислый вкус с восточным характером. Особенно громко о блюде заявил шеф-повар Виталий Истомин, поделившись рецептом в своём Telegram.
Вариант №1: маринованная алыча за час
Промойте молодые плоды
Слегка «отбейте» (удобно — тыльной стороной ножа)
Посыпьте крупной солью
Добавьте ароматные травы, сок лайма или лимона, немного наршараба (гранатового соуса)
Всё перемешайте и оставьте мариноваться на 30–60 минут
Через час — на стол! Хрустит, освежает и вызывает зависимость.
Вариант №2: по-простому и вкусно
Подайте алычу в охапке: вприкуску с солью и дольками лимона. Хотите удивить — слегка заморозьте плоды. Это сделает вкус ярче, а текстуру — интереснее.
Недозрелая алыча — настоящий заряд пользы:
богата органическими кислотами
содержит витамины и антиоксиданты
помогает укреплять иммунитет
А главное — это необычно, эффектно и очень по-летнему.
Алыча́ — плодовое деревянистое растение; вид рода Слива подсемейства Сливовые семейства Розовые. Одна из исходных форм сливы домашней.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.