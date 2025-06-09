Новый вкус, который разрывает шаблоны: трендовая закуска из зелёной алычи

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте про банальные малосольные огурцы. Главная закуска лета 2025 — молодая зелёная алыча с солью. Этот гастротренд уже подхватили в соцсетях, а шефы включают его в летние меню.

Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алыча

Что это за хит

В Турции и Узбекистане зелёную сливу с солью давно подают к столу, как мы — солёные огурцы. Но теперь и российские фуды подсели на кислый вкус с восточным характером. Особенно громко о блюде заявил шеф-повар Виталий Истомин, поделившись рецептом в своём Telegram.

Как готовить

Вариант №1: маринованная алыча за час

Промойте молодые плоды

Слегка «отбейте» (удобно — тыльной стороной ножа)

Посыпьте крупной солью

Добавьте ароматные травы, сок лайма или лимона, немного наршараба (гранатового соуса)

Всё перемешайте и оставьте мариноваться на 30–60 минут

Через час — на стол! Хрустит, освежает и вызывает зависимость.

Вариант №2: по-простому и вкусно

Подайте алычу в охапке: вприкуску с солью и дольками лимона. Хотите удивить — слегка заморозьте плоды. Это сделает вкус ярче, а текстуру — интереснее.

Почему это не просто вкусно

Недозрелая алыча — настоящий заряд пользы:

богата органическими кислотами

содержит витамины и антиоксиданты

помогает укреплять иммунитет

А главное — это необычно, эффектно и очень по-летнему.

Уточнения

Алыча́ — плодовое деревянистое растение; вид рода Слива подсемейства Сливовые семейства Розовые. Одна из исходных форм сливы домашней.



