Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного

Если вы стоите у полки с молочной продукцией и не знаете, какое молоко выбрать — обычное или обезжиренное — вы не одиноки. На первый взгляд всё просто: одно калорийнее, другое легче. Но разница куда глубже, чем просто цифры на упаковке.
Датский диетолог Сандра Вигелене объясняет: белки, углеводы, кальций и калий содержатся в равных количествах и в цельном, и в обезжиренном молоке. То есть с точки зрения основных нутриентов — паритет.
Жиры. В цельном молоке их около 2-3%, а в обезжиренном — менее 0,5%. Поэтому тем, кто считает калории или снижает вес, логично выбирать облегчённый вариант.
Но! Есть один важный момент.
Жирорастворимые витамины A и D тоже исчезают вместе с жиром. А это — иммунитет, здоровье кожи, костей и общее самочувствие. Так что в погоне за "нулевыми" калориями можно не добрать важного.
Долгое время цельное молоко считалось "опасным" из-за жиров. Но новые исследования это опровергают: если не злоупотреблять, насыщенные жиры животного происхождения не вредны.
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