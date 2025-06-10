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Один глоток — и весь эффект насмарку: чем обычное молоко может быть лучше обезжиренного

1:23
Еда

Если вы стоите у полки с молочной продукцией и не знаете, какое молоко выбрать — обычное или обезжиренное — вы не одиноки. На первый взгляд всё просто: одно калорийнее, другое легче. Но разница куда глубже, чем просто цифры на упаковке.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Что одинаково

Датский диетолог Сандра Вигелене объясняет: белки, углеводы, кальций и калий содержатся в равных количествах и в цельном, и в обезжиренном молоке. То есть с точки зрения основных нутриентов — паритет.

А что отличается

Жиры. В цельном молоке их около 2-3%, а в обезжиренном — менее 0,5%. Поэтому тем, кто считает калории или снижает вес, логично выбирать облегчённый вариант.

Но! Есть один важный момент.

Снижается не только жирность

Жирорастворимые витамины A и D тоже исчезают вместе с жиром. А это — иммунитет, здоровье кожи, костей и общее самочувствие. Так что в погоне за "нулевыми" калориями можно не добрать важного.

Цельное молоко — это уже не враг

Долгое время цельное молоко считалось "опасным" из-за жиров. Но новые исследования это опровергают: если не злоупотреблять, насыщенные жиры животного происхождения не вредны.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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