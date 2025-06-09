Растёт под окнами, а на вкус как из ресторана: что можно приготовить из этой зелени

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на грядках появляется щавель, многие первым делом варят зелёный суп. Но с этим растением можно гораздо больше — особенно летом, когда хочется простых, но необычных блюд.

Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пирог с рикоттой

Щавель — кисловатый, ароматный и очень универсальный. И два рецепта ниже — лучший повод взглянуть на него по-новому.

Пирог с щавелем — вкус детства

Сочетание щавеля и сахара может звучать неожиданно, но в выпечке это просто магия. Хрустящее тесто, кисло-сладкая начинка и аромат, как у бабушки на даче.

Понадобится:

300 г щавеля

200 г слоёного теста

3 ст. л. сахара

1 яйцо (для смазывания)

Как готовить:

Нарежьте щавель, перемешайте с сахаром. Раскатайте тесто, выложите начинку. Накройте сверху второй половиной теста, защипните края. Смажьте пирог яйцом. Выпекайте в духовке при 180 °C — 20–25 минут до румяной корочки.

Летний салат со щавелем — лёгкий, как бриз

Если хочется чего-то холодного и освежающего — этот салат как раз то, что нужно.

Ингредиенты:

100 г свежего щавеля

2 варёных яйца

150 г огурцов

1 пучок зелёного лука

2 ст. л. сметаны

Соль, перец — по вкусу

Что делать:

Все нарезать, заправить сметаной и перемешать. По желанию — добавьте фету или творожный сыр, чтобы сделать салат сытнее.

Уточнения

Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями. Очень полиморфный и политипный род растений, встречаются естественные полиплоиды.

