Растёт под окнами, а на вкус как из ресторана: что можно приготовить из этой зелени

Когда на грядках появляется щавель, многие первым делом варят зелёный суп. Но с этим растением можно гораздо больше — особенно летом, когда хочется простых, но необычных блюд.
Щавель — кисловатый, ароматный и очень универсальный. И два рецепта ниже — лучший повод взглянуть на него по-новому.
Сочетание щавеля и сахара может звучать неожиданно, но в выпечке это просто магия. Хрустящее тесто, кисло-сладкая начинка и аромат, как у бабушки на даче.
Понадобится:
300 г щавеля
200 г слоёного теста
3 ст. л. сахара
1 яйцо (для смазывания)
Как готовить:
Нарежьте щавель, перемешайте с сахаром.
Раскатайте тесто, выложите начинку.
Накройте сверху второй половиной теста, защипните края.
Смажьте пирог яйцом.
Выпекайте в духовке при 180 °C — 20–25 минут до румяной корочки.
Если хочется чего-то холодного и освежающего — этот салат как раз то, что нужно.
Ингредиенты:
100 г свежего щавеля
2 варёных яйца
150 г огурцов
1 пучок зелёного лука
2 ст. л. сметаны
Соль, перец — по вкусу
Что делать:
Все нарезать, заправить сметаной и перемешать. По желанию — добавьте фету или творожный сыр, чтобы сделать салат сытнее.
Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями. Очень полиморфный и политипный род растений, встречаются естественные полиплоиды.
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