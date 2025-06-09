Растёт под окнами, а на вкус как из ресторана: что можно приготовить из этой зелени

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1:35
Еда

Когда на грядках появляется щавель, многие первым делом варят зелёный суп. Но с этим растением можно гораздо больше — особенно летом, когда хочется простых, но необычных блюд.

пирог с рикоттой
Фото: freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирог с рикоттой

Щавель — кисловатый, ароматный и очень универсальный. И два рецепта ниже — лучший повод взглянуть на него по-новому.

Пирог с щавелем — вкус детства

Сочетание щавеля и сахара может звучать неожиданно, но в выпечке это просто магия. Хрустящее тесто, кисло-сладкая начинка и аромат, как у бабушки на даче.

Понадобится:

  • 300 г щавеля

  • 200 г слоёного теста

  • 3 ст. л. сахара

  • 1 яйцо (для смазывания)

Как готовить:

  1. Нарежьте щавель, перемешайте с сахаром.

  2. Раскатайте тесто, выложите начинку.

  3. Накройте сверху второй половиной теста, защипните края.

  4. Смажьте пирог яйцом.

  5. Выпекайте в духовке при 180 °C — 20–25 минут до румяной корочки.

Летний салат со щавелем — лёгкий, как бриз

Если хочется чего-то холодного и освежающего — этот салат как раз то, что нужно.

Ингредиенты:

  • 100 г свежего щавеля

  • 2 варёных яйца

  • 150 г огурцов

  • 1 пучок зелёного лука

  • 2 ст. л. сметаны

  • Соль, перец — по вкусу

Что делать:

Все нарезать, заправить сметаной и перемешать. По желанию — добавьте фету или творожный сыр, чтобы сделать салат сытнее.

Уточнения

Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями. Очень полиморфный и политипный род растений, встречаются естественные полиплоиды.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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