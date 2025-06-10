Виноват не холодильник: простые правила, чтобы зелёный лук не испортился за два дня

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Хранить зелёный лук — проще, чем кажется, но почти все делают это неправильно. В итоге — вонючая жижа в пакете уже через пару дней. А ведь в зелени масса витаминов и минералов, которые можно легко потерять из-за одной ошибки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленый лук

Как выбрать лук, который доживёт до салата

Первое — правильная покупка.

Диетолог Елена Соломатина подчёркивает, что свежий лук — это:

Плотные, ярко-зелёные перья

Упругие белые луковички (особенно у молодых пучков с корнем)

Отсутствие неприятного запаха (первый признак порчи — резкий "гнилостный" аромат)

Идеальные условия: дышит и не потеет

На 2–3 дня уберите зелень в холодильник, но не в герметичный контейнер.

Подойдут:

Бумажный или тканевый мешочек

Перфорированный пакет

Или вообще без упаковки — главное, чтобы была вентиляция

Альтернатива — тёмный ящик на кухне. Да, такой способ тоже работает, особенно если планируете использовать лук быстро.

Что с ним делать — и чего не стоит

Добавляйте зелёный лук в:

Салаты

Холодные супы (например, окрошку)

Закуски

Но не варите! Тепло разрушает большую часть витаминов. Лучше — сырым, свежим, хрустящим.

Уточнения

Зелёный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. Под этим названием обычно известны черемша, лук-шалот, лук-порей, скорода и китайский лук.



