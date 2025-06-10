Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два метра яда и злобы: в каких регионах России прячется гюрза
Тёплая грядка даст фору теплице — но только при одной важной хитрости
Штрафов на 30 тысяч не будет, но подвох остался: что на самом деле грозит за глухой забор на даче
Поцелуй, который делает тебя несчастным: тревога и депрессия могут быть заразны
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
Губы на миллион без единой иглы: врачи нервно смотрят в сторону блеска
Похороны актрисы из Слово пацана Наталии Потаповой пройдут 11 июня в Москве
Из трёх продуктов и водяной бани — домашний сыр без капли химии
Мотор кушает масло литрами: шесть шагов, которые спасут без капремонта

Виноват не холодильник: простые правила, чтобы зелёный лук не испортился за два дня

1:19
Еда

Хранить зелёный лук — проще, чем кажется, но почти все делают это неправильно. В итоге — вонючая жижа в пакете уже через пару дней. А ведь в зелени масса витаминов и минералов, которые можно легко потерять из-за одной ошибки.

зеленый лук
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленый лук

Как выбрать лук, который доживёт до салата

Первое — правильная покупка.

Диетолог Елена Соломатина подчёркивает, что свежий лук — это:

  • Плотные, ярко-зелёные перья

  • Упругие белые луковички (особенно у молодых пучков с корнем)

  • Отсутствие неприятного запаха (первый признак порчи — резкий "гнилостный" аромат)

Идеальные условия: дышит и не потеет

На 2–3 дня уберите зелень в холодильник, но не в герметичный контейнер.

Подойдут:

  • Бумажный или тканевый мешочек

  • Перфорированный пакет

  • Или вообще без упаковки — главное, чтобы была вентиляция

Альтернатива — тёмный ящик на кухне. Да, такой способ тоже работает, особенно если планируете использовать лук быстро.

Что с ним делать — и чего не стоит

Добавляйте зелёный лук в:

  • Салаты

  • Холодные супы (например, окрошку)

  • Закуски

Но не варите! Тепло разрушает большую часть витаминов. Лучше — сырым, свежим, хрустящим.

Уточнения

Зелёный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. Под этим названием обычно известны черемша, лук-шалот, лук-порей, скорода и китайский лук.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Последние материалы
Беременным и пожилым — угроза: в колбасе популярного бренда нашли смертельно опасные листерии
Виноват не холодильник: простые правила, чтобы зелёный лук не испортился за два дня
Маск-старший шокирует всех: будущее человечества уже не будет прежним
Стрельба у храма в Судже обернулась трагедией — генерал Алаудинов сделал дерзкое заявление
Один скраб — минус три проблемы: поры, жир и возраст
Не откладывая приключения: как молодёжь без денег обманывает судьбу, используя опасный способ путешествий
Toyota Prius. Все плюсы и минусы подержанного японского авто
Киев боится костей и черепов: в Польше раскрыли, что мешает Украине говорить правду
Как сохранить доход от сбережений после снижения ставки — советы эксперта
Азот в шинах: реальное преимущество или просто красивая легенда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.