Виноват не холодильник: простые правила, чтобы зелёный лук не испортился за два дня

Хранить зелёный лук — проще, чем кажется, но почти все делают это неправильно. В итоге — вонючая жижа в пакете уже через пару дней. А ведь в зелени масса витаминов и минералов, которые можно легко потерять из-за одной ошибки.
Первое — правильная покупка.
Диетолог Елена Соломатина подчёркивает, что свежий лук — это:
Плотные, ярко-зелёные перья
Упругие белые луковички (особенно у молодых пучков с корнем)
Отсутствие неприятного запаха (первый признак порчи — резкий "гнилостный" аромат)
На 2–3 дня уберите зелень в холодильник, но не в герметичный контейнер.
Подойдут:
Бумажный или тканевый мешочек
Перфорированный пакет
Или вообще без упаковки — главное, чтобы была вентиляция
Альтернатива — тёмный ящик на кухне. Да, такой способ тоже работает, особенно если планируете использовать лук быстро.
Добавляйте зелёный лук в:
Салаты
Холодные супы (например, окрошку)
Закуски
Но не варите! Тепло разрушает большую часть витаминов. Лучше — сырым, свежим, хрустящим.
Зелёный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть. Зёленый лук имеет более мягкий вкус по сравнению с луковицей. Под этим названием обычно известны черемша, лук-шалот, лук-порей, скорода и китайский лук.
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