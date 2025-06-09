Два способа приготовить клубнику так, чтобы потом хвастаться: простые, но эффектные рецепты

Сезон клубники — короткий, но яркий. И если просто съесть ягоду — радость на 5 минут, то приготовить из неё что-то особенное — удовольствие на целый вечер. Ловите два рецепта, которые уже прозвали в сети "просто находкой"!
Если хочется лёгкости и бодрости — начните с клубничного смузи. Он готовится за пару минут, освежает и наполняет энергией.
Вам понадобится:
200 г свежей клубники
1 банан
200 мл йогурта
1 ст. л. мёда
Как готовить:
Сложите всё в блендер, измельчите до однородности — и готово! Подавайте сразу — холодным и насыщенным.
Хочется чего-то элегантного? Тогда панна-котта — ваш выбор. В ней сочетаются нежные сливки и свежая ягода. Идеальный финал ужина на веранде.
Вам потребуется:
Сливки (33-35%) — 250 мл
Сахар — 50 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Желатин — 3 листа или 5 г порошкового
Клубника — 300 г + немного для украшения
Как готовить:
Замочите желатин: листовой — в холодной воде, порошковый — по инструкции.
В кастрюле нагрейте сливки с сахаром и ванилью (не кипятите!).
Добавьте желатин, перемешайте до однородности.
Нарежьте клубнику. 200 г — в сливки, остальное — на украшение.
Разлейте массу по формочкам, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4-6 часов.
Перед подачей украсьте клубникой и мятой.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
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