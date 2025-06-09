Два способа приготовить клубнику так, чтобы потом хвастаться: простые, но эффектные рецепты

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон клубники — короткий, но яркий. И если просто съесть ягоду — радость на 5 минут, то приготовить из неё что-то особенное — удовольствие на целый вечер. Ловите два рецепта, которые уже прозвали в сети "просто находкой"!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника

№1. Клубничный смузи — мгновенное лето

Если хочется лёгкости и бодрости — начните с клубничного смузи. Он готовится за пару минут, освежает и наполняет энергией.

Вам понадобится:

200 г свежей клубники

1 банан

200 мл йогурта

1 ст. л. мёда

Как готовить:

Сложите всё в блендер, измельчите до однородности — и готово! Подавайте сразу — холодным и насыщенным.

№2. Клубничная панна-котта — десерт, от которого ахнут гости

Хочется чего-то элегантного? Тогда панна-котта — ваш выбор. В ней сочетаются нежные сливки и свежая ягода. Идеальный финал ужина на веранде.

Вам потребуется:

Сливки (33-35%) — 250 мл

Сахар — 50 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Желатин — 3 листа или 5 г порошкового

Клубника — 300 г + немного для украшения

Как готовить:

Замочите желатин: листовой — в холодной воде, порошковый — по инструкции. В кастрюле нагрейте сливки с сахаром и ванилью (не кипятите!). Добавьте желатин, перемешайте до однородности. Нарежьте клубнику. 200 г — в сливки, остальное — на украшение. Разлейте массу по формочкам, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4-6 часов. Перед подачей украсьте клубникой и мятой.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



