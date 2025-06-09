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Два способа приготовить клубнику так, чтобы потом хвастаться: простые, но эффектные рецепты

1:47
Еда

Сезон клубники — короткий, но яркий. И если просто съесть ягоду — радость на 5 минут, то приготовить из неё что-то особенное — удовольствие на целый вечер. Ловите два рецепта, которые уже прозвали в сети "просто находкой"!

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

№1. Клубничный смузи — мгновенное лето

Если хочется лёгкости и бодрости — начните с клубничного смузи. Он готовится за пару минут, освежает и наполняет энергией.

Вам понадобится:

  • 200 г свежей клубники

  • 1 банан

  • 200 мл йогурта

  • 1 ст. л. мёда

Как готовить:

Сложите всё в блендер, измельчите до однородности — и готово! Подавайте сразу — холодным и насыщенным.

№2. Клубничная панна-котта — десерт, от которого ахнут гости

Хочется чего-то элегантного? Тогда панна-котта — ваш выбор. В ней сочетаются нежные сливки и свежая ягода. Идеальный финал ужина на веранде.

Вам потребуется:

  • Сливки (33-35%) — 250 мл

  • Сахар — 50 г

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Желатин — 3 листа или 5 г порошкового

  • Клубника — 300 г + немного для украшения

Как готовить:

  1. Замочите желатин: листовой — в холодной воде, порошковый — по инструкции.

  2. В кастрюле нагрейте сливки с сахаром и ванилью (не кипятите!).

  3. Добавьте желатин, перемешайте до однородности.

  4. Нарежьте клубнику. 200 г — в сливки, остальное — на украшение.

  5. Разлейте массу по формочкам, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 4-6 часов.

  6. Перед подачей украсьте клубникой и мятой.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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