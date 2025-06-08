Когда десерт дороже мяса: что подорожало сильнее всего с 2014 года

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что продукты стали стоить как золото — вы не одиноки. Данные Роспотребнадзора и Росстата подтверждают: за 10 лет цены выросли в разы, а некоторые продукты буквально убежали в космос.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Продуктовая корзина

Масло — почти по цене iPhone

Абсолютный рекордсмен — сливочное масло. В 2014 году килограмм стоил 339 рублей, а в 2024-м — уже 927. Это почти тройной рост! За эти деньги теперь можно устроить себе поход в ресторан, а не просто намазать тост.

Подорожала даже рыба… замороженная

Второе место занимает мороженая рыба — подорожание с 98 до 244 рублей за килограмм. Съесть кусочек — будто выловить золото. А яблоки, раньше казавшиеся простым перекусом, теперь тянут на деликатес — рост с 68 до 160 рублей за кило.

Мясо тоже не отстаёт

Говядина: с 252 до 560 рублей за кг.

Курица: с 117 до 221 рубля — почти в два раза.

То есть даже “бюджетное мясо” теперь давно не про бюджет.

Есть и хорошие новости

Не всё ушло в плюс: огурцы и помидоры в 2024 году даже немного подешевели — в среднем на 4–5%. Так что салат всё ещё может быть спасением для кошелька.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



