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Салат Мимоза по-советски — когда на яйца ушла вся премия

2:25
Еда

Салат "Мимоза" — это не просто еда. Это праздник в банке. Нет, не в смысле консервов (хотя и без них не обходилось), а в смысле банкетного чуда на кухне пятиэтажки, где нет майонеза — нет праздника.

Салат мимоза
Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат мимоза

Советский человек знал: если на столе Мимоза, значит, либо 8 марта, либо кто-то достал шпроты, либо тётя Зина получила аванс.

Рецепт: как собрать символ эпохи

Состав варьировался, как и всё в СССР, от наличия связи в гастрономе. Но в среднем, в классической мимозе было:

  • Консервы рыбные — сардины, сайра, шпроты… что попадётся. Главное — с маслом и душком.
  • Картофель варёный — источник углеводов и народного терпения.
  • Морковь варёная — для цвета. Ну хоть где-то он был.
  • Яйца варёные — объект роскоши. Желток тёрли сверху, как кулинарное конфетти.
  • Лук репчатый — обязательно сырой, чтобы напомнить: ты живёшь в эпоху дефицита, а не наслаждений.
  • Майонез "Провансаль" — цемент социалистической гастрономии. Много. Щедро. Почти преступно.

Технология: строительство слоёного чуда

  1. На дно — рыбу. Размять вилкой, чтоб олицетворяла единство масс.
  2. Затем картошечка.
  3. Лук. Можно ошпарить, но это уже уровень "повар шестого разряда".
  4. Морковь. Потому что кто-то когда-то сказал, что витамины нужны.
  5. Белок — красота, стерильность.
  6. Желток — корона салата. Как жёлтый знак "всё будет хорошо (когда-нибудь)".
  7. Майонез между каждым слоем. Если не хрустит — значит, не доложили.

Подача: из тазика — в бокалы

На званом ужине салат могли выложить в хрустальные креманки. На корпоративе в ЖЭКе — в советский эмалированный тазик. На трёх человек — в кастрюлю, потому что нормальные женщины не делают мимозу "на один зуб".

Салат "Мимоза" по-советски — это не просто блюдо. Это слоёная метафора страны: всё перемешано, немного тяжело, зато сытно и с желтком наверху.

И пусть уже давно никто не варит картошку в мундире "по праздникам", но от одного слова "мимоза" где-то в памяти всё равно включается радиоприёмник и звучит тихое "Пусть всегда будет солнце…".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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