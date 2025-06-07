Салат Мимоза по-советски — когда на яйца ушла вся премия

Салат "Мимоза" — это не просто еда. Это праздник в банке. Нет, не в смысле консервов (хотя и без них не обходилось), а в смысле банкетного чуда на кухне пятиэтажки, где нет майонеза — нет праздника.
Советский человек знал: если на столе Мимоза, значит, либо 8 марта, либо кто-то достал шпроты, либо тётя Зина получила аванс.
Рецепт: как собрать символ эпохи
Состав варьировался, как и всё в СССР, от наличия связи в гастрономе. Но в среднем, в классической мимозе было:
Технология: строительство слоёного чуда
Подача: из тазика — в бокалы
На званом ужине салат могли выложить в хрустальные креманки. На корпоративе в ЖЭКе — в советский эмалированный тазик. На трёх человек — в кастрюлю, потому что нормальные женщины не делают мимозу "на один зуб".
Салат "Мимоза" по-советски — это не просто блюдо. Это слоёная метафора страны: всё перемешано, немного тяжело, зато сытно и с желтком наверху.
И пусть уже давно никто не варит картошку в мундире "по праздникам", но от одного слова "мимоза" где-то в памяти всё равно включается радиоприёмник и звучит тихое "Пусть всегда будет солнце…".
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