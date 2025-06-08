Забудьте про мясо: этот шашлык из печёнки соберёт всех к мангалу

Свиная печень — продукт с непростой репутацией. Кто-то её не переносит, кто-то обожает. Но если вы приготовите её на мангале, да ещё с салом и пряностями, — это будет совсем другая история. Мягкая, сочная, без горечи и с аппетитной корочкой. Идеальное блюдо для дачи, когда хочется удивить гостей и не разориться.
Почему стоит попробовать:
печень получается нежной и ароматной;
готовится просто и быстро;
стоит дешевле любого мяса.
Такой шашлык готов даже новичок — главное, не пропустить несколько простых шагов.
свиная печень — 500 г
солёное сало — 200 г
лук репчатый — 150 г
сушёные пряные травы — 1 ч. л.
соль и чёрный молотый перец — по вкусу
1. Замочите печень
Промойте печень, удалите плёнки и прожилки. Нарежьте кубиками и залейте холодной подсоленной водой. Оставьте на час — это избавит от горечи.
2. Замаринуйте
Слейте воду. Лук нарежьте кольцами. Смешайте печень с луком, приправами, солью и перцем. Оставьте ещё на час.
3. Подготовьте мангал
Разожгите угли заранее — жар должен быть сильным, но без открытого огня. Ожидайте, пока угли покроются белым налётом.
4. Соберите шашлык
Сало нарежьте ломтиками. Промокните печень бумажными полотенцами. Нанизывайте всё поочерёдно: печень, лук, сало.
5. Обжарьте
Жарьте шашлык 20-25 минут, часто переворачивая. Готовая печень — с румяной корочкой и мягкая внутри.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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