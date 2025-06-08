Мясо жарится, а соседи начинают завидовать: всё дело в одном ингредиенте

Мягкое, ароматное мясо с румяной корочкой, насыщенным пряным вкусом и лёгкой остринкой — именно так можно описать шашлык на основе свиной шеи и аджики. Без кефира, без уксуса, без лишних сложностей — всё просто, быстро и невероятно вкусно. Главное — выдержать мясо в маринаде не меньше 6 часов, а потом жарить на уверенных углях.
Свиная шейка — 2 кг
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 10 ст. л.
Аджика — 2 ст. л.
Перец душистый (горошек) — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Овощи для подачи — по вкусу
Лаваш — по вкусу
1. Сделать маринад
Чеснок очищается и крупно режется. Перец растирается в ступке. Добавляется чеснок — всё толчётся до пастообразной консистенции.
2. Завершить маринад
В чесночно-пряную пасту добавляется аджика. Вливается оливковое масло. Всё перемешивается — маринад готов.
3. Подготовить мясо
Свинина нарезается крупными кубиками (примерно 5x5 см). Складывается в миску, заливается маринадом. Каждый кусок равномерно обмазывается. Мясо отправляется в холодильник на 6 часов.
4. Подготовить угли
Угли к моменту жарки должны быть прогоревшими, покрытыми белым налётом. Пока угли догорают, мясо достаётся из холодильника и согревается при комнатной температуре.
5. Обсушить и жарить
Куски свинины слегка обсушиваются бумажными полотенцами. Нанизываются на шампуры. Обжарка идёт 10-12 минут на мангале, с регулярным переворачиванием до равномерной корочки.
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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