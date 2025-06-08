Мясо жарится, а соседи начинают завидовать: всё дело в одном ингредиенте

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Мягкое, ароматное мясо с румяной корочкой, насыщенным пряным вкусом и лёгкой остринкой — именно так можно описать шашлык на основе свиной шеи и аджики. Без кефира, без уксуса, без лишних сложностей — всё просто, быстро и невероятно вкусно. Главное — выдержать мясо в маринаде не меньше 6 часов, а потом жарить на уверенных углях.

Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шашлык из курицы

Ингредиенты на 8 порций:

Свиная шейка — 2 кг

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 10 ст. л.

Аджика — 2 ст. л.

Перец душистый (горошек) — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Овощи для подачи — по вкусу

Лаваш — по вкусу

Как приготовить:

1. Сделать маринад

Чеснок очищается и крупно режется. Перец растирается в ступке. Добавляется чеснок — всё толчётся до пастообразной консистенции.

2. Завершить маринад

В чесночно-пряную пасту добавляется аджика. Вливается оливковое масло. Всё перемешивается — маринад готов.

3. Подготовить мясо

Свинина нарезается крупными кубиками (примерно 5x5 см). Складывается в миску, заливается маринадом. Каждый кусок равномерно обмазывается. Мясо отправляется в холодильник на 6 часов.

4. Подготовить угли

Угли к моменту жарки должны быть прогоревшими, покрытыми белым налётом. Пока угли догорают, мясо достаётся из холодильника и согревается при комнатной температуре.

5. Обсушить и жарить

Куски свинины слегка обсушиваются бумажными полотенцами. Нанизываются на шампуры. Обжарка идёт 10-12 минут на мангале, с регулярным переворачиванием до равномерной корочки.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

