Пикник по правилам: картофель с салом на шампурах

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Картофель, приготовленный на шампурах с салом, с лёгкостью составит конкуренцию мясному шашлыку. Звучит просто, но за золотистой корочкой скрываются свои тонкости: правильная нарезка, двухэтапная прожарка и обязательное использование фольги. Такой шашлык отлично подойдёт и как гарнир, и как самостоятельное блюдо у мангала. Молодой картофель предпочтителен, но и тонкокожий старый тоже справится.

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Ингредиенты на 8 порций:

Картофель — 2 кг

Сало — 400 г (солёное, копчёное или свежее)

Соль — по вкусу

Специи (например, шичими, паприка, хмели-сунели) — по вкусу

Инструкция по приготовлению:

1. Подготовка картофеля

Картофель тщательно вымывается щёткой, не очищается. Удаляются глазки и дефекты. Срезаются кончики, чтобы придать клубням форму "бочонков" — так сало будет плотно прилегать.

2. Подготовка сала

Сало нарезается пластинами толщиной 7-10 мм. Размер сечения — примерно как у картофелины.

3. Нанизывание

На шампур нанизывается кусок сала, затем картофель, снова сало и так далее. Последним — опять сало. Оптимально по 4 картофелины на шампур.

4. Надрезы

На каждой картофелине делаются поперечные надрезы до самой сердцевины, с двух сторон. Это улучшает пропитываемость специями и жиром.

5. Приправление

Шашлыки укладываются на фольгу. Посыпаются солью и специями. При использовании свежего сала — больше соли. Солёное или копчёное — приправлять осторожно.

6. Жарка в фольге

Каждый шампур заворачивается в фольгу. Обжарка на мангале с двух сторон по 7-10 минут над раскалёнными углями.

7. Финальная корочка

После предварительной прожарки фольга удаляется. Шампуры снова размещаются над углями и дожариваются до румяной хрустящей корочки (ещё 10 минут).

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

