Пикник по правилам: картофель с салом на шампурах

Картофель, приготовленный на шампурах с салом, с лёгкостью составит конкуренцию мясному шашлыку. Звучит просто, но за золотистой корочкой скрываются свои тонкости: правильная нарезка, двухэтапная прожарка и обязательное использование фольги. Такой шашлык отлично подойдёт и как гарнир, и как самостоятельное блюдо у мангала. Молодой картофель предпочтителен, но и тонкокожий старый тоже справится.
Картофель — 2 кг
Сало — 400 г (солёное, копчёное или свежее)
Соль — по вкусу
Специи (например, шичими, паприка, хмели-сунели) — по вкусу
1. Подготовка картофеля
Картофель тщательно вымывается щёткой, не очищается. Удаляются глазки и дефекты. Срезаются кончики, чтобы придать клубням форму "бочонков" — так сало будет плотно прилегать.
2. Подготовка сала
Сало нарезается пластинами толщиной 7-10 мм. Размер сечения — примерно как у картофелины.
3. Нанизывание
На шампур нанизывается кусок сала, затем картофель, снова сало и так далее. Последним — опять сало. Оптимально по 4 картофелины на шампур.
4. Надрезы
На каждой картофелине делаются поперечные надрезы до самой сердцевины, с двух сторон. Это улучшает пропитываемость специями и жиром.
5. Приправление
Шашлыки укладываются на фольгу. Посыпаются солью и специями. При использовании свежего сала — больше соли. Солёное или копчёное — приправлять осторожно.
6. Жарка в фольге
Каждый шампур заворачивается в фольгу. Обжарка на мангале с двух сторон по 7-10 минут над раскалёнными углями.
7. Финальная корочка
После предварительной прожарки фольга удаляется. Шампуры снова размещаются над углями и дожариваются до румяной хрустящей корочки (ещё 10 минут).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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