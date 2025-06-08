Восточная классика в казане: узбекский плов, как у мастера

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящий плов в узбекском стиле получается только в казане. Глубокая жаропрочная посуда позволяет мясу, рису и моркови раскрыть вкус на все 100%. Каждый ингредиент работает на общее дело: мясо даёт насыщенность, морковь — сладость, специи — характер, а рис соединяет всё в одном объятии. Этот рецепт подойдёт как для семейного праздника, так и для встречи с требовательными ценителями восточной кухни.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Ингредиенты на 10 порций:

Рис длиннозёрный — 1 кг

Баранина — 1 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 4 небольшие луковицы

Масло растительное — 300 мл

Чеснок — 2 головки

Острый сухой перец — 2 шт.

Барбарис сушёный — 1 ст. л.

Зира — 1 ст. л.

Семена кориандра — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление пошагово:

1. Промывка риса

Зерно тщательно промывается в нескольких водах до полной прозрачности жидкости. Это позволит рису остаться рассыпчатым и не превратиться в кашу.

2. Подготовка ингредиентов

Баранина нарезается кубиками, лук — полукольцами, морковь — брусками толщиной около 1 см. Чеснок очищается только от верхней шелухи.

3. Обжарка в казане

Казан хорошо разогревается, масло прокаливается до лёгкого дымка. Для аромата в масло добавляется луковица, которая затем удаляется.

4. Зирвак — основа вкуса

Лук обжаривается до насыщенного золотистого цвета (5-7 мин), затем добавляется мясо и жарится до румяной корочки (10-15 мин). Морковь закладывается сверху и тушится с луком и мясом ещё 10 мин, перемешивая.

5. Специи и аромат

Зира и кориандр растираются, добавляются вместе с барбарисом и солью. Вливается кипяток слоем около 2 см. Добавляется острый перец. Смесь тушится около часа.

6. Закладка риса

Промытый рис выкладывается ровным слоем поверх зирвака. Через шумовку вливается кипяток так, чтобы он покрывал рис на 3 см. Огонь — на максимум.

7. Чеснок и томление

Когда вода почти испарится, в рис вдавливаются головки чеснока. Огонь убавляется, плов готовится под крышкой. Проверяется ложкой или шумовкой: при глухом звуке — делаются проколы до дна, чтобы выпустить пар.

8. Финальный этап

Плов разравнивается, накрывается плоской тарелкой, затем крышкой. На слабом огне — ещё 30 минут. Готово.

Уточнения

Каза́н (от тюрк. qazan) — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.



