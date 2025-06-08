Восточная классика в казане: узбекский плов, как у мастера

Настоящий плов в узбекском стиле получается только в казане. Глубокая жаропрочная посуда позволяет мясу, рису и моркови раскрыть вкус на все 100%. Каждый ингредиент работает на общее дело: мясо даёт насыщенность, морковь — сладость, специи — характер, а рис соединяет всё в одном объятии. Этот рецепт подойдёт как для семейного праздника, так и для встречи с требовательными ценителями восточной кухни.
Рис длиннозёрный — 1 кг
Баранина — 1 кг
Морковь — 1 кг
Лук — 4 небольшие луковицы
Масло растительное — 300 мл
Чеснок — 2 головки
Острый сухой перец — 2 шт.
Барбарис сушёный — 1 ст. л.
Зира — 1 ст. л.
Семена кориандра — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
1. Промывка риса
Зерно тщательно промывается в нескольких водах до полной прозрачности жидкости. Это позволит рису остаться рассыпчатым и не превратиться в кашу.
2. Подготовка ингредиентов
Баранина нарезается кубиками, лук — полукольцами, морковь — брусками толщиной около 1 см. Чеснок очищается только от верхней шелухи.
3. Обжарка в казане
Казан хорошо разогревается, масло прокаливается до лёгкого дымка. Для аромата в масло добавляется луковица, которая затем удаляется.
4. Зирвак — основа вкуса
Лук обжаривается до насыщенного золотистого цвета (5-7 мин), затем добавляется мясо и жарится до румяной корочки (10-15 мин). Морковь закладывается сверху и тушится с луком и мясом ещё 10 мин, перемешивая.
5. Специи и аромат
Зира и кориандр растираются, добавляются вместе с барбарисом и солью. Вливается кипяток слоем около 2 см. Добавляется острый перец. Смесь тушится около часа.
6. Закладка риса
Промытый рис выкладывается ровным слоем поверх зирвака. Через шумовку вливается кипяток так, чтобы он покрывал рис на 3 см. Огонь — на максимум.
7. Чеснок и томление
Когда вода почти испарится, в рис вдавливаются головки чеснока. Огонь убавляется, плов готовится под крышкой. Проверяется ложкой или шумовкой: при глухом звуке — делаются проколы до дна, чтобы выпустить пар.
8. Финальный этап
Плов разравнивается, накрывается плоской тарелкой, затем крышкой. На слабом огне — ещё 30 минут. Готово.
Каза́н (от тюрк. qazan) — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.
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