Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым

Знакомый крабовый салат может заиграть новыми красками — достаточно лишь убрать кукурузу и добавить немного фантазии. В этом варианте собраны продукты, которые отлично сочетаются друг с другом: хрустящие огурцы, сладкий перец, пикантный лук, нежные яйца, сыр и, конечно, крабовые палочки. А в качестве бонуса — свежесть лимона и щепотка петрушки.
Такой салат — отличный вариант для обеда, ужина или встречи с гостями. Он сытный, но не тяжёлый, красочный и очень ароматный. А главное — без кукурузы и без скуки!
Крабовые палочки — 100 г
Рис длиннозерный — 50 г
Яйцо куриное — 3 шт.
Огурец — 80 г
Перец сладкий (красный) — 80 г
Лук репчатый — 80 г
Лимон — ½ шт.
Сыр твёрдый — 70 г
Петрушка — 2 веточки
Майонез — 100 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Варим яйца и рис
Сначала сварите яйца вкрутую — около 10 минут. Остудите в холодной воде и очистите. Параллельно сварите рис: промойте, залейте 120 мл воды, доведите до кипения и варите 7+7 минут (сначала на сильном, затем на слабом огне). Остудите.
2. Подготавливаем овощи и лук
Мелко нарежьте лук, сбрызните лимонным соком и дайте немного промариноваться. Нарежьте мелкими кубиками огурец и сладкий перец.
3. Смешиваем основу салата
Крабовые палочки нарежьте кружочками, добавьте к ним варёный рис и яйца, измельчённые ножом.
4. Завершаем композицию
Добавьте к основе маринованный лук, сладкий перец, огурцы. Натертый сыр и измельчённую петрушку тоже отправьте в миску.
5. Заправляем и подаём
Влейте майонез, приправьте солью и перцем, перемешайте до однородности. Переложите в салатник и украсьте по желанию — можно подавать порционно.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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