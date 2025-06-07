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Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым

2:17
Еда

Знакомый крабовый салат может заиграть новыми красками — достаточно лишь убрать кукурузу и добавить немного фантазии. В этом варианте собраны продукты, которые отлично сочетаются друг с другом: хрустящие огурцы, сладкий перец, пикантный лук, нежные яйца, сыр и, конечно, крабовые палочки. А в качестве бонуса — свежесть лимона и щепотка петрушки.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Такой салат — отличный вариант для обеда, ужина или встречи с гостями. Он сытный, но не тяжёлый, красочный и очень ароматный. А главное — без кукурузы и без скуки!

Ингредиенты на 4 порции:

  • Крабовые палочки — 100 г

  • Рис длиннозерный — 50 г

  • Яйцо куриное — 3 шт.

  • Огурец — 80 г

  • Перец сладкий (красный) — 80 г

  • Лук репчатый — 80 г

  • Лимон — &frac12 шт.

  • Сыр твёрдый — 70 г

  • Петрушка — 2 веточки

  • Майонез — 100 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Варим яйца и рис
Сначала сварите яйца вкрутую — около 10 минут. Остудите в холодной воде и очистите. Параллельно сварите рис: промойте, залейте 120 мл воды, доведите до кипения и варите 7+7 минут (сначала на сильном, затем на слабом огне). Остудите.

2. Подготавливаем овощи и лук
Мелко нарежьте лук, сбрызните лимонным соком и дайте немного промариноваться. Нарежьте мелкими кубиками огурец и сладкий перец.

3. Смешиваем основу салата
Крабовые палочки нарежьте кружочками, добавьте к ним варёный рис и яйца, измельчённые ножом.

4. Завершаем композицию
Добавьте к основе маринованный лук, сладкий перец, огурцы. Натертый сыр и измельчённую петрушку тоже отправьте в миску.

5. Заправляем и подаём
Влейте майонез, приправьте солью и перцем, перемешайте до однородности. Переложите в салатник и украсьте по желанию — можно подавать порционно.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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