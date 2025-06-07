Свежо, просто, с восточным шиком: салат, который спасает ужин

Простой овощной салат может удивить, если заправка не просто дополняет вкус, а работает как лёгкий маринад. Именно это делает огуречно-редисочную классику особенно яркой. Всё, что нужно — свежие овощи, аромат кунжутного масла и немного импровизации в балансе соли и сахара.
Секрет — в заправке: уксус придаёт пикантность, масло добавляет насыщенности, а сладко-солёное соотношение можно подобрать под себя. Так салат "на скорую руку" превращается в хит даже на праздничном столе.
Огурцы — 4 средних
Редис — 300 г
Зелёный лук — 2-3 стебля
Кинза — 4-5 веточек
Рисовый уксус — 2 ст. л.
Кунжутное масло (тёмное) — по вкусу
Сахар и соль — на вкус
1. Нарезаем овощи
Огурцы режем тонкими длинными лентами (лучше всего использовать овощечистку), редис — кружочками. Лук и кинзу мелко рубим.
2. Готовим заправку
В миске соединяем рисовый уксус, кунжутное масло, щепотку сахара и соли. Пропорции подбираем на вкус: хочется кислее — больше уксуса, слаще — чуть больше сахара.
3. Собираем салат
Смешиваем овощи с заправкой, даём им "подружиться" 5 минут — этого достаточно, чтобы раскрылся вкус. Подаём сразу.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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