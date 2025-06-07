Свежо, просто, с восточным шиком: салат, который спасает ужин

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой овощной салат может удивить, если заправка не просто дополняет вкус, а работает как лёгкий маринад. Именно это делает огуречно-редисочную классику особенно яркой. Всё, что нужно — свежие овощи, аромат кунжутного масла и немного импровизации в балансе соли и сахара.

Фото: freepik is licensed under public domain салат с редиской

Секрет — в заправке: уксус придаёт пикантность, масло добавляет насыщенности, а сладко-солёное соотношение можно подобрать под себя. Так салат "на скорую руку" превращается в хит даже на праздничном столе.

Ингредиенты на 4 порции:

Огурцы — 4 средних

Редис — 300 г

Зелёный лук — 2-3 стебля

Кинза — 4-5 веточек

Рисовый уксус — 2 ст. л.

Кунжутное масло (тёмное) — по вкусу

Сахар и соль — на вкус

Как готовить:

1. Нарезаем овощи

Огурцы режем тонкими длинными лентами (лучше всего использовать овощечистку), редис — кружочками. Лук и кинзу мелко рубим.

2. Готовим заправку

В миске соединяем рисовый уксус, кунжутное масло, щепотку сахара и соли. Пропорции подбираем на вкус: хочется кислее — больше уксуса, слаще — чуть больше сахара.

3. Собираем салат

Смешиваем овощи с заправкой, даём им "подружиться" 5 минут — этого достаточно, чтобы раскрылся вкус. Подаём сразу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

