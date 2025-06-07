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Свежо, просто, с восточным шиком: салат, который спасает ужин

1:30
Еда

Простой овощной салат может удивить, если заправка не просто дополняет вкус, а работает как лёгкий маринад. Именно это делает огуречно-редисочную классику особенно яркой. Всё, что нужно — свежие овощи, аромат кунжутного масла и немного импровизации в балансе соли и сахара.

салат с редиской
Фото: freepik is licensed under public domain
салат с редиской

Секрет — в заправке: уксус придаёт пикантность, масло добавляет насыщенности, а сладко-солёное соотношение можно подобрать под себя. Так салат "на скорую руку" превращается в хит даже на праздничном столе.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Огурцы — 4 средних

  • Редис — 300 г

  • Зелёный лук — 2-3 стебля

  • Кинза — 4-5 веточек

  • Рисовый уксус — 2 ст. л.

  • Кунжутное масло (тёмное) — по вкусу

  • Сахар и соль — на вкус

Как готовить:

1. Нарезаем овощи
Огурцы режем тонкими длинными лентами (лучше всего использовать овощечистку), редис — кружочками. Лук и кинзу мелко рубим.

2. Готовим заправку
В миске соединяем рисовый уксус, кунжутное масло, щепотку сахара и соли. Пропорции подбираем на вкус: хочется кислее — больше уксуса, слаще — чуть больше сахара.

3. Собираем салат
Смешиваем овощи с заправкой, даём им "подружиться" 5 минут — этого достаточно, чтобы раскрылся вкус. Подаём сразу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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