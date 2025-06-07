Советский хит вернулся: закуска с характером

Этот простой салатик знаком многим ещё с советских времён — его часто готовили дома и подавали в столовых. Но даже сегодня, в век авокадо и киноа, он всё ещё способен удивить! Хрустящая морковка, тянущийся сыр сулугуни, нежные яйца и пикантная чесночная нотка — звучит скромно, но вкус получается богатым и уютным. Идеально подходит и для повседневного ужина, и для того случая, когда "гости уже на пороге".
Морковь — 250 г
Сулугуни (или любой полутвёрдый сыр) — 100 г
Яйца — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Майонез — 2 ст. л.
Греческий йогурт — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Петрушка — для подачи
1. Варим яйца
Погрузить их в холодную воду, довести до кипения и варить вкрутую 8-10 минут. Затем остудить и натереть на средней тёрке.
2. Готовим основу
Морковь хорошо вымыть щёткой, очистить и натереть (не использовать тёрку для корейской моркови). Сыр сулугуни тоже натереть на средней тёрке.
3. Заправка — секрет вкуса
Смешать майонез с греческим йогуртом. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в соус. Перемешать до однородности.
4. Собираем салат
В глубокой миске соединить тёртые яйца, морковь и сыр. Заправить соусом и хорошенько перемешать. Пробовать перед добавлением соли — сулугуни может оказаться достаточно солёным.
5. Даем настояться
Салату стоит "отдохнуть" в холодильнике хотя бы час. А перед подачей украсить свежей петрушкой — она добавит свежести и цвета.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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