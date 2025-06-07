Советский хит вернулся: закуска с характером

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой салатик знаком многим ещё с советских времён — его часто готовили дома и подавали в столовых. Но даже сегодня, в век авокадо и киноа, он всё ещё способен удивить! Хрустящая морковка, тянущийся сыр сулугуни, нежные яйца и пикантная чесночная нотка — звучит скромно, но вкус получается богатым и уютным. Идеально подходит и для повседневного ужина, и для того случая, когда "гости уже на пороге".

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салат с морковью и курицей

Ингредиенты на 4 порции:

Морковь — 250 г

Сулугуни (или любой полутвёрдый сыр) — 100 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 2 ст. л.

Греческий йогурт — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Петрушка — для подачи

Как приготовить салат с морковью и сыром:

1. Варим яйца

Погрузить их в холодную воду, довести до кипения и варить вкрутую 8-10 минут. Затем остудить и натереть на средней тёрке.

2. Готовим основу

Морковь хорошо вымыть щёткой, очистить и натереть (не использовать тёрку для корейской моркови). Сыр сулугуни тоже натереть на средней тёрке.

3. Заправка — секрет вкуса

Смешать майонез с греческим йогуртом. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в соус. Перемешать до однородности.

4. Собираем салат

В глубокой миске соединить тёртые яйца, морковь и сыр. Заправить соусом и хорошенько перемешать. Пробовать перед добавлением соли — сулугуни может оказаться достаточно солёным.

5. Даем настояться

Салату стоит "отдохнуть" в холодильнике хотя бы час. А перед подачей украсить свежей петрушкой — она добавит свежести и цвета.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

