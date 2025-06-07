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Советский хит вернулся: закуска с характером

1:57
Еда

Этот простой салатик знаком многим ещё с советских времён — его часто готовили дома и подавали в столовых. Но даже сегодня, в век авокадо и киноа, он всё ещё способен удивить! Хрустящая морковка, тянущийся сыр сулугуни, нежные яйца и пикантная чесночная нотка — звучит скромно, но вкус получается богатым и уютным. Идеально подходит и для повседневного ужина, и для того случая, когда "гости уже на пороге".

салат с морковью и курицей
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салат с морковью и курицей

Ингредиенты на 4 порции:

  • Морковь — 250 г

  • Сулугуни (или любой полутвёрдый сыр) — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Греческий йогурт — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Петрушка — для подачи

Как приготовить салат с морковью и сыром:

1. Варим яйца
Погрузить их в холодную воду, довести до кипения и варить вкрутую 8-10 минут. Затем остудить и натереть на средней тёрке.

2. Готовим основу
Морковь хорошо вымыть щёткой, очистить и натереть (не использовать тёрку для корейской моркови). Сыр сулугуни тоже натереть на средней тёрке.

3. Заправка — секрет вкуса
Смешать майонез с греческим йогуртом. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в соус. Перемешать до однородности.

4. Собираем салат
В глубокой миске соединить тёртые яйца, морковь и сыр. Заправить соусом и хорошенько перемешать. Пробовать перед добавлением соли — сулугуни может оказаться достаточно солёным.

5. Даем настояться
Салату стоит "отдохнуть" в холодильнике хотя бы час. А перед подачей украсить свежей петрушкой — она добавит свежести и цвета.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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