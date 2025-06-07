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Фарш есть, времени нет — вот 4 рецепта, которые спасут любой ужин

1:45
Еда

Свиной фарш — настоящий кулинарный хамелеон. Готовится быстро, стоит недорого, а вариантов блюд с ним — куда больше, чем кажется. Котлеты? Да, но это слишком просто. Есть куда интереснее!

Мясной рулет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясной рулет

1. Фрикадельки в томатной нежности

Немного лука, чеснока, зелени — и обычный фарш превращается в сочные фрикадельки. Обжарить до золотистой корочки, залить томатным соусом и потушить на медленном огне 15-20 минут. Гарнир? Макароны, пюре, булгур — с любым будет уютно и по-домашнему вкусно.

2. Пирожки с мясом — теплее только одеяло

Фарш с обжаренным луком и специями — идеальная начинка. Заворачивается в мягкое дрожжевое тесто, выпекается до румяности и… вуаля. Удобны в дороге, на обед или просто к чаю в дождливый день.

3. Рулет, который выглядит дороже, чем стоит

Смешать фарш с сыром, грибами, зеленью, выложить на пласт теста и скрутить рулет. Запечь — и вы получаете ароматное блюдо с сочной начинкой, которое можно подать и на семейный ужин, и на праздничный стол. Гостям будет вкусно, а вам — легко.

4. Овощи в мясной шубке

Кабачки, баклажаны, перцы — всё, что есть под рукой. Начинить смесью фарша с рисом и специями, залить томатным или сливочным соусом и запечь. Получается и сытно, и красиво, и полезно. Особенно если подать с ложкой сметаны.

Фарш — это не скучно. Главное — знать, как его "переиграть".

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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