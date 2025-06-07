Вся Европа скупает эту рыбу — и вот почему стоит взять на заметку

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите есть рыбу каждый день, но без ущерба для бюджета? Обратите внимание на хек — особенно замороженный. В Испании его покупают тоннами (до 40 000 в год!) не просто так. Это одна из самых доступных и в то же время полезных рыб.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Почему хек — находка для тех, кто считает и здоровье, и деньги

Цена : около 10 евро за килограмм — гораздо дешевле свежей рыбы, а по качеству ничуть не хуже.

: около 10 евро за килограмм — гораздо дешевле свежей рыбы, а по качеству ничуть не хуже. Польза : 15-17% белка, при этом минимум жира (2-4%) и соли (менее 0,5%)

: 15-17% белка, при этом минимум жира (2-4%) и соли (менее 0,5%) Удобство: без костей, без чешуи, готов к жарке или запеканию — идеально для занятых людей, детей и пожилых.

Проверка на безопасность: что показали тесты

Исследование 20 образцов (филе и стейки, капский и аргентинский хек) подтвердило:

опасных веществ и паразитов не обнаружено,

содержание ртути — в 2,5 раза ниже допустимого,

все параметры свежести в норме.

Что выбрать: филе или стейк

В филе от 53 до 127 граммов на кусок (от Nós до Dia).

В стейках — от 65 до 160 граммов (от Lidl до Auchan).

Марки Aldi и Hacendado получили лучшие оценки за вкус и текстуру. Хуже всего выступили Delfino и Pereira.

Хек — это не "рыба из детства", а модный и умный выбор

Он прост в приготовлении, не требует чистки, а при этом помогает соблюдать диету и получать белок, не перегружая организм жирами и солью. Подходит и для тех, кто экономит, и для тех, кто следит за рационом.

Уточнения

Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae).

