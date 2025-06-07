Вся Европа скупает эту рыбу — и вот почему стоит взять на заметку

Хотите есть рыбу каждый день, но без ущерба для бюджета? Обратите внимание на хек — особенно замороженный. В Испании его покупают тоннами (до 40 000 в год!) не просто так. Это одна из самых доступных и в то же время полезных рыб.
Исследование 20 образцов (филе и стейки, капский и аргентинский хек) подтвердило:
Марки Aldi и Hacendado получили лучшие оценки за вкус и текстуру. Хуже всего выступили Delfino и Pereira.
Он прост в приготовлении, не требует чистки, а при этом помогает соблюдать диету и получать белок, не перегружая организм жирами и солью. Подходит и для тех, кто экономит, и для тех, кто следит за рационом.
Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae).
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