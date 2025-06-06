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Топ-5 самых вкусных ужинов бабушек СССР

2:15
Еда

Советские бабушки — мастера кулинарной магии. Даже из простейших продуктов они создавали ужины, которые помнятся десятилетиями.

Макароны с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны с фаршем

Никаких модных соусов или экзотики — только настоящая домашняя еда с ароматом любви и жареного лука. Вот пять ужинов, которые мгновенно переносят в уютную кухню с ковром на стене и чайником, весело кипящим на плите.

1. Картошка с поджаркой и солёным огурцом

Классика, проверенная временем. Обжаренный лук, возможно — с добавлением сала или тушёнки, превращал варёную картошку в пир горой. А рядом — солёный огурец прямо из бабушкиной банки.

2. Вермишелевый суп с курочкой и хлебом с маслом

Лёгкий, но сытный. В кастрюле — бульон из куриной спинки, мелкая вермишель, немного морковки и, конечно, лавровый лист. А к супу — хлеб с маслом. Иногда с сахаром, если ужин переходил в десерт.

3. Пшённая каша с тыквой

И сладко, и полезно. Тёплая, ароматная пшёнка с запечённой тыквой в молоке — идеальный ужин для тихого вечера. Особенно если бабушка добавляла ложку мёда и чуть сливочного масла сверху.

4. Оладьи на кефире с вареньем

Когда денег было немного, но хотелось чего-то вкусненького. Пышные оладушки — то с хрустящей корочкой, то нежные, как облачко. Подаются с вареньем из вишни, смородины или абрикосов. А иногда — с сахарной пудрой и стаканом компота.

5. Макароны по-флотски

Фаворит пап и внуков. Простые макароны с обжаренным фаршем (или тушёнкой) — сытно, быстро, и по-бабушкиному вкусно. Иногда сверху — тёртый сыр или просто немного кетчупа, если в доме был "дефицитный".

Бабушкины ужины — это не просто еда, это воспоминания. Это запах кухни, где всегда было тепло, и руки, которые всё делали "на глаз". Сейчас мы можем готовить что угодно, но иногда так хочется именно этой самой картошки с поджаркой, супа с вермишелью и любви — как тогда.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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