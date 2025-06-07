Хрустят, тянут, тают: сырные слойки, которые готовятся быстрее, чем исчезают

Когда на кухне нет ни сил, ни желания, но чего-то вкусного хочется здесь и сейчас — выручит пачка слоёного теста и кусочек сыра. Минимум движений, и вот уже ароматная хрустящая выпечка поднимает настроение всей семье.
Такие слойки — это не просто быстрая закуска. Это универсальный рецепт для завтрака, полдника, перекуса или "гостей на пороге". Подойдут любые виды сыра: сулугуни, чеддер, моцарелла, брынза. Каждый раз вкус будет разным.
Что понадобится:
500 г бездрожжевого слоёного теста
200 г сыра
яйцо для смазывания
немного муки
щепотка кунжута для красоты
Как всё устроено:
Тесто заранее достать из морозилки. Сыр — натереть или нарезать мелкими кубиками.
Раскатать тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Нарезать на квадраты 10x10 см.
В центр каждого квадрата — порцию сыра. Сложить пополам по диагонали, получив треугольник, и прижать края вилкой.
Выложить на пергамент, смазать яйцом, посыпать кунжутом.
Выпекать 15-20 минут при 200 °C до золотистой корочки.
Полезный нюанс:
С тестом можно поэкспериментировать — дрожжевое даст пышные слойки, бездрожжевое — хрустящие. Не кладите слишком много начинки, иначе тесто может порваться.
А ещё такие слойки можно сделать сладкими — заменить сыр на яблоки с корицей или творог с изюмом. Получится тот же принцип, но совсем другой вкус.
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.
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