Хрустят, тянут, тают: сырные слойки, которые готовятся быстрее, чем исчезают

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на кухне нет ни сил, ни желания, но чего-то вкусного хочется здесь и сейчас — выручит пачка слоёного теста и кусочек сыра. Минимум движений, и вот уже ароматная хрустящая выпечка поднимает настроение всей семье.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самосы

Такие слойки — это не просто быстрая закуска. Это универсальный рецепт для завтрака, полдника, перекуса или "гостей на пороге". Подойдут любые виды сыра: сулугуни, чеддер, моцарелла, брынза. Каждый раз вкус будет разным.

Что понадобится:

500 г бездрожжевого слоёного теста

200 г сыра

яйцо для смазывания

немного муки

щепотка кунжута для красоты

Как всё устроено:

Тесто заранее достать из морозилки. Сыр — натереть или нарезать мелкими кубиками. Раскатать тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Нарезать на квадраты 10x10 см. В центр каждого квадрата — порцию сыра. Сложить пополам по диагонали, получив треугольник, и прижать края вилкой. Выложить на пергамент, смазать яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать 15-20 минут при 200 °C до золотистой корочки.

Полезный нюанс:

С тестом можно поэкспериментировать — дрожжевое даст пышные слойки, бездрожжевое — хрустящие. Не кладите слишком много начинки, иначе тесто может порваться.

А ещё такие слойки можно сделать сладкими — заменить сыр на яблоки с корицей или творог с изюмом. Получится тот же принцип, но совсем другой вкус.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.

