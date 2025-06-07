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Никакой окрошки: холодный суп из зелени и рыбы, который удивит всех на даче

Еда

Июнь — месяц, когда еда становится слаще, сочнее и полезнее без всяких добавок. Что искать в супермаркете и на рынке, пока не стало поздно?

Абрикосы
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абрикосы

1. Клубника, черешня и земляника

Лето — время красных ягод. В июне они особенно сладкие и сочные. Земляника редка, но невероятно ароматна. Ягоды богаты витаминами A, C, группы B. Ешьте свежими, добавляйте в творог, кефир, смузи или салаты. Листья земляники можно заваривать — они улучшают обмен веществ.

2. Зелень и ботва

Укроп, крапива, шпинат, ботва молодой свёклы — не выбрасывать, а есть! В них — фолиевая кислота, бета-каротин, калий и цинк. Из зелени готовят супы, песто и даже смузи. А если надо вдохновения — попробуйте ботвинью: холодный суп из зелёных листьев с рыбой и лимоном.

3. Абрикосы

Первые абрикосы везут из Турции. Выбирайте яркие, упругие плоды — и ешьте сразу. В них много калия, каротиноидов и витамина C. Недозревшие — в пирог, варенье или компот. Хотите изысканно? Поджарьте и подавайте с сыром и рукколой.

4. Молодая свекла

Сейчас в ней максимум пользы. Лучше не варить, а запекать. Свеклу едят в холодных супах, салатах, делают пхали и закуски с орехами. В составе — клетчатка, витамин C и фолиевая кислота. Учитывайте противопоказания при диабете и ЖКБ.

5. Речная рыба

Карп, судак, сазан — свежие, сезонные, полезные. Мало калорий, много витаминов группы B, железа и магния. Главное — тепловая обработка. Из рыбы можно делать тельное, рулеты, суп или запеканку с овощами.

Уточнения

Ию́нь (лат. Junius — «месяц Юноны») — шестой месяц года в юлианском и григорианском календарях, четвёртый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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