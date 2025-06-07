Секретный десерт лета: замороженный фруктовый салат с клубникой, восхитительным сливочным кремом и зефиром

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Замороженный фруктовый салат — это освежающий десерт, который идеально подходит для тех, кто предпочитает холодные угощения. Он сочетает в себе сливочный элемент, фрукты и орехи, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубника со сметаной

Ингредиенты

Для клубники:

Клубника — 340 г

Сахар — 100 г

Трипл-сек (ликер) — 20 мл

Для фруктового салата:

Густые сливки — 250 мл

Сахарная пудра — 20 г

Сливочный сыр — 227 г

Мини-зефир — 150 г

Жареные фисташки — 100 г

Приготовление

Шаг 1: Подготовка клубники

Очистите клубнику и нарежьте её на четвертинки. Поместите клубнику в среднюю миску, добавьте сахар и трипл-сек. Оставьте клубнику мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа или на ночь. Это сделает ягоды более мягкими и усилит их вкус.

Шаг 2: Приготовление кремовой основы

Взбейте жирные сливки с сахарной пудрой в чаше миксера на средней скорости в течение 1-2 минут до образования мягких пиков. Переложите взбитые сливки в отдельную миску. Взбейте размягчённый сливочный сыр до лёгкой и пушистой консистенции около 3 минут. Добавьте взбитые сливки к сливочному сыру и тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 3: Сборка фруктового салата

Слейте маринад с клубники, сохранив его для других целей. Добавьте высушенную клубнику, мини-зефир и измельчённые фисташки в кремовую смесь. Аккуратно перемешайте резиновой лопаткой до однородности.

Шаг 4: Заморозка и подача

Вылейте фруктовый салат в выбранную форму — форму для торта, хлеба, отдельные миски или силиконовые формочки. Заморозьте десерт не менее чем на 8 часов, а лучше на ночь, перед подачей на стол. Если вы замораживаете фруктовый салат в большой форме, дайте ему постоять при комнатной температуре 10-15 минут перед нарезкой. Для отдельных формочек достаточно 5 минут. Подавайте десерт, украсив его рублеными фисташками, дополнительной клубникой и ягодным соусом по вкусу.

Замороженный фруктовый салат универсален, утверждают авторы simplyrecipes.com. Вы можете использовать любые фрукты и орехи по своему вкусу, но обязательно оставьте мини-зефир для текстуры. Этот десерт станет отличным выбором для встреч на барбекю или для хранения в морозилке на случай, когда захочется холодного угощения.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

