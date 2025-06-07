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Секретный десерт лета: замороженный фруктовый салат с клубникой, восхитительным сливочным кремом и зефиром

2:50
Еда

Замороженный фруктовый салат — это освежающий десерт, который идеально подходит для тех, кто предпочитает холодные угощения. Он сочетает в себе сливочный элемент, фрукты и орехи, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур.

Клубника со сметаной
Фото: commons.wikimedia.org by Peter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубника со сметаной

Ингредиенты

Для клубники:

  • Клубника — 340 г
  • Сахар — 100 г
  • Трипл-сек (ликер) — 20 мл

Для фруктового салата:

  • Густые сливки — 250 мл
  • Сахарная пудра — 20 г
  • Сливочный сыр — 227 г
  • Мини-зефир — 150 г
  • Жареные фисташки — 100 г

Приготовление

Шаг 1: Подготовка клубники

  1. Очистите клубнику и нарежьте её на четвертинки.
  2. Поместите клубнику в среднюю миску, добавьте сахар и трипл-сек.
  3. Оставьте клубнику мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа или на ночь. Это сделает ягоды более мягкими и усилит их вкус.

Шаг 2: Приготовление кремовой основы

  1. Взбейте жирные сливки с сахарной пудрой в чаше миксера на средней скорости в течение 1-2 минут до образования мягких пиков. Переложите взбитые сливки в отдельную миску.
  2. Взбейте размягчённый сливочный сыр до лёгкой и пушистой консистенции около 3 минут.
  3. Добавьте взбитые сливки к сливочному сыру и тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 3: Сборка фруктового салата

  1. Слейте маринад с клубники, сохранив его для других целей.
  2. Добавьте высушенную клубнику, мини-зефир и измельчённые фисташки в кремовую смесь. Аккуратно перемешайте резиновой лопаткой до однородности.

Шаг 4: Заморозка и подача

  1. Вылейте фруктовый салат в выбранную форму — форму для торта, хлеба, отдельные миски или силиконовые формочки.
  2. Заморозьте десерт не менее чем на 8 часов, а лучше на ночь, перед подачей на стол.
  3. Если вы замораживаете фруктовый салат в большой форме, дайте ему постоять при комнатной температуре 10-15 минут перед нарезкой. Для отдельных формочек достаточно 5 минут.
  4. Подавайте десерт, украсив его рублеными фисташками, дополнительной клубникой и ягодным соусом по вкусу.

Замороженный фруктовый салат универсален, утверждают авторы simplyrecipes.com. Вы можете использовать любые фрукты и орехи по своему вкусу, но обязательно оставьте мини-зефир для текстуры. Этот десерт станет отличным выбором для встреч на барбекю или для хранения в морозилке на случай, когда захочется холодного угощения.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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