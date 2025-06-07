Секретный десерт лета: замороженный фруктовый салат с клубникой, восхитительным сливочным кремом и зефиром

Замороженный фруктовый салат — это освежающий десерт, который идеально подходит для тех, кто предпочитает холодные угощения. Он сочетает в себе сливочный элемент, фрукты и орехи, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур.
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Клубника со сметаной
Ингредиенты
Для клубники:
Клубника — 340 г
Сахар — 100 г
Трипл-сек (ликер) — 20 мл
Для фруктового салата:
Густые сливки — 250 мл
Сахарная пудра — 20 г
Сливочный сыр — 227 г
Мини-зефир — 150 г
Жареные фисташки — 100 г
Приготовление
Шаг 1: Подготовка клубники
Очистите клубнику и нарежьте её на четвертинки.
Поместите клубнику в среднюю миску, добавьте сахар и трипл-сек.
Оставьте клубнику мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа или на ночь. Это сделает ягоды более мягкими и усилит их вкус.
Шаг 2: Приготовление кремовой основы
Взбейте жирные сливки с сахарной пудрой в чаше миксера на средней скорости в течение 1-2 минут до образования мягких пиков. Переложите взбитые сливки в отдельную миску.
Взбейте размягчённый сливочный сыр до лёгкой и пушистой консистенции около 3 минут.
Добавьте взбитые сливки к сливочному сыру и тщательно перемешайте до однородности.
Шаг 3: Сборка фруктового салата
Слейте маринад с клубники, сохранив его для других целей.
Добавьте высушенную клубнику, мини-зефир и измельчённые фисташки в кремовую смесь. Аккуратно перемешайте резиновой лопаткой до однородности.
Шаг 4: Заморозка и подача
Вылейте фруктовый салат в выбранную форму — форму для торта, хлеба, отдельные миски или силиконовые формочки.
Заморозьте десерт не менее чем на 8 часов, а лучше на ночь, перед подачей на стол.
Если вы замораживаете фруктовый салат в большой форме, дайте ему постоять при комнатной температуре 10-15 минут перед нарезкой. Для отдельных формочек достаточно 5 минут.
Подавайте десерт, украсив его рублеными фисташками, дополнительной клубникой и ягодным соусом по вкусу.
Замороженный фруктовый салат универсален, утверждают авторы simplyrecipes.com. Вы можете использовать любые фрукты и орехи по своему вкусу, но обязательно оставьте мини-зефир для текстуры. Этот десерт станет отличным выбором для встреч на барбекю или для хранения в морозилке на случай, когда захочется холодного угощения.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.