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Как начать день правильно: самые важные элементы идеального завтрака

2:38
Еда

Завтрак — это не просто утренний прием пищи, а важный этап, который задает тон всему дню. Он обеспечивает организм энергией, необходимыми питательными веществами и микроэлементами, а также помогает поддерживать стабильное самочувствие и продуктивность. Поэтому к завтраку стоит подходить осознанно и тщательно подбирать продукты.

омлет со шпинатом
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
омлет со шпинатом

Почему завтрак так важен?

Врачи рекомендуют начинать день с полноценного завтрака. В первые часы после пробуждения организм особенно восприимчив к усвоению питательных веществ. Завтрак должен быть питательным, но не слишком тяжелым, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Лучше потратить на него не менее 20 минут, наслаждаясь едой в спокойной обстановке, советует italske-bistro.cz.

Что включить в завтрак?

  • Белок — строительный материал для клеток и важный компонент для поддержания мышечной массы. Источники белка: яйца, творог, мясо, рыба, сыр.
  • Углеводы — обеспечивают организм энергией. Выбирайте сложные углеводы, такие как овсянка, гречка и цельнозерновой хлеб. Они усваиваются медленнее, что помогает поддерживать уровень энергии на протяжении всего дня.
  • Кальций — необходим для здоровья костей и зубов. Его можно получить из молочных продуктов, йогурта и кунжутных семян.
  • Полезные жиры — важны для нормальной работы организма. Включайте в рацион рыбу, орехи, авокадо и оливковое масло.

Альтернативы для быстрого завтрака

Если у вас нет времени на приготовление полноценного завтрака, выбирайте готовые завтраки, такие как овсяные хлопья или мюсли. Но будьте внимательны: отдавайте предпочтение продуктам без сахара, искусственных добавок и красителей. Изучайте состав перед покупкой.

Дополнительные советы

Диетологи рекомендуют делать два приема пищи в первой половине дня: полноценный завтрак и легкий перекус. Это помогает поддерживать уровень сахара в крови и избегать резких приступов голода. Для перекуса подойдут фрукты, орехи или йогурт.

Сбалансированный завтрак — это основа здорового питания и хорошего самочувствия. Уделите внимание своему утреннему меню, учитывая индивидуальные потребности организма. Следуя этим рекомендациям, вы сможете зарядиться энергией на весь день, улучшить работоспособность и укрепить здоровье.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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